Йдеться про художницю Віру Молнар. Її називають піонеркою комп'ютерного мистецтва. Цікаво, що мисткині уже 99 років .

Варте уваги Як зробити перші кроки до фінансового успіху: поради та підказки

Художниця продала картину за NFT

Її картину продали менш ніж за 60 хвилин. Торги пройшли на платформі Sotheby's Metaverse. За картину заплатили 500 невзаємозамінних токенів, які також відомі як NFT. Загальна сума склала близько 1,2 мільйона доларів.

Що таке NTF Це невзаємозамінні токени, унікальні пакети цифрових даних, що представляють право власності, яке не можна замінити нічим іншим. NFT можуть бути будь-яким цифровим продуктом: музикою, ескізами, малюнками тощо.

На колекцію під назвою "Themes and Variations" працювала Молнар спільно з генеративним художником Мартіном Грасером. В основі робіт зображені геометричні форми та літери "N", "F" і "T", які разом утворюють абревіатуру "NFT".

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України технологію NFT почали використовувати задля допомоги у протистоянні з агресором. Українці теж активно заробляють на NFT.