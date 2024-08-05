Как выросла цена золота

Это подняло общий спрос на золото до 1 258 тонн за квартал, что является рекордным показателем с 2000 года.

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В июне цена золота достигла 2 483,6 долларов за унцию из-за ожиданий снижения процентных ставок и неопределенности вокруг президентских выборов в США.

Эксперты говорят, что богатые американские семейные офисы скупают слитки из-за опасений относительно бюджетного дефицита США. Инвесторы обеспокоены ростом федерального долга, особенно если Дональд Трамп победит на выборах.

Интересно! Прогнозируется, что к 2029 году долг США превысит уровень времен Второй мировой войны, составляя 106% от ВВП. Внебиржевые покупки золота трудно отследить, поскольку банки заключают сделки частным образом. Высокая активность наблюдается также в Сингапуре, Гонконге и Турции из-за обесценивания лиры.

Что еще влияет на стоимость золота

Скупка золота состоятельными людьми происходит на фоне положительных потоков в биржевые фонды, поддерживающие золото, после двух лет постоянных продаж.

В июне и июле наблюдался приток средств на общую сумму 39 тонн. Центральные банки также осуществили чистые закупки золота на сумму 483 тонны, что является рекордным показателем для первого полугодия, хотя этот показатель снизился на 39% в первом и втором кварталах.

Обратите внимание! Это может повлиять на общий объем закупок центральных банков, который, вероятно, не превысит 1000 тонн в этом году.