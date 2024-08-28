Как изменился курс доллара на рынке

Во время торгов в среду, 28 августа, Индекс доллара США начал демонстрировать положительную динамику на рынке благодаря покупкам в конце месяца и техническим факторам после недавнего падения, которое привело к самым слабым позициям американской валюты за последний год, поскольку трейдеры ожидали данные, что могут определять темпы будущего цикла смягчения ставки Федеральной резервной системой США, информирует Reuters. Интересно Инвестор, сын которого поддерживает Украину, продал акции мощного банка США на бешеную сумму Напомним, что в августе на валютных рынках фиксировали резкие вспышки волатильности, которые возникли из-за беспокойства относительно потенциальной рецессии в США и ястребиные сигналы от Банка Японии. Кроме того, эти факторы спровоцировали обвал доллара и вызвали стремительный рост других основных валют. Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США вырос на 0,5% до 101,11. Более того, доллар США на пути к наибольшему росту за день с середины июня. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 100,57 до 101,18.

В то же время за август Индекс доллара США упал на 2,8%. Для понимания, это худший месяц для доллара с ноября 2023 года. В частности, во время предыдущей торговой сессии Индекс доллара США упал до минимального уровня за 13 месяцев. Курс доллара был обременен недавней резкой переоценкой ожиданий по снижению процентных ставок в США

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

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