Как изменился курс доллара на рынке
Позиции доллара США на рынке
Индекс доллара США вырос на 0,5% до 101,11. Более того, доллар США на пути к наибольшему росту за день с середины июня. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 100,57 до 101,18.
В то же время за август Индекс доллара США упал на 2,8%. Для понимания, это худший месяц для доллара с ноября 2023 года. В частности, во время предыдущей торговой сессии Индекс доллара США упал до минимального уровня за 13 месяцев. Курс доллара был обременен недавней резкой переоценкой ожиданий по снижению процентных ставок в США
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.
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