Как изменился курс доллара на рынке
Позиции доллара США на рынке
Индекс доллара США упал на 0,3% до 100,53, достигнув ранее самого низкого уровня на рынке с июля прошлого года. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 100,57 до 101,63. Тогда как за август Индекс доллара США потерял 3,2%.
Кроме того, американская валюта на пути к наибольшему спаду за месяц с ноября 2022 года. В то же время евро продолжает укреплять позиции на рынке, а британский фунт вырос до максимального уровня за более чем 2 года относительно доллара США.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,53, сообщает издание CNBC.
Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.