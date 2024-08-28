Во вторник, 27 августа, Индекс доллара США фиксировал новые потери. На рынок валют продолжают влиять ожидания по снижению ставки Федеральным резервом. В частности, этот фактор давил на американский доллар в последние недели. Кроме того, инвесторы ожидают важные экономические данные на этой и следующей неделях.

Стоит внимания В Индии рассказали, какие цены на нефть их устроят во время исторического визита в Украину

Напомним, что на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что пришло время для корректировки монетарной политики, ведь риски повышения инфляции уменьшились, а риски снижения уровня занятости наоборот выросли. В целом доллар демонстрировал отрицательную динамику не только во время торгов 27 августа, но в течение месяца, пишет CNBC.