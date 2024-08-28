Як змінився курс долара на ринку

Під час торгів у середу, 28 серпня, Індекс долара США почав демонструвати позитивну динаміку на ринку завдяки покупкам наприкінці місяця та технічним факторам після нещодавнього падіння, яке призвело до найслабших позицій американської валюти за останній рік, оскільки трейдери очікували на дані, що можуть визначати темпи майбутнього циклу пом'якшення ставки Федеральною резервною системою США, інформує Reuters. Цікаво Інвестор, син якого підтримує Україну, продав акції потужного банку США на шалену суму Нагадаємо, що у серпні на валютних ринках фіксували різкі спалахи волатильності, які виникли через занепокоєння щодо потенційної рецесії в США та яструбині сигнали від Банку Японії. Крім того, ці фактори спровокували обвал долара і спричинили стрімке зростання інших основних валют. Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Позиції долара США на ринку

Індекс долара США зріс на 0,5% до 101,11. Ба більше, долар США на шляху до найбільшого зростання за день з середини червня. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 100,57 до 101,18.

Водночас за серпень Індекс долара США впав на 2,8%. Для розуміння, це найгірший місяць для долара з листопада 2023 року. Зокрема, під час попередньої торгової сесії Індекс долара США впав до мінімального рівня за 13 місяців. Курс долара був обтяжений нещодавньою різкою переоцінкою очікувань щодо зниження процентних ставок у США

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

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