Як змінився курс долара на ринку
Позиції долара США на ринку
Індекс долара США зріс на 0,5% до 101,11. Ба більше, долар США на шляху до найбільшого зростання за день з середини червня. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 100,57 до 101,18.
Водночас за серпень Індекс долара США впав на 2,8%. Для розуміння, це найгірший місяць для долара з листопада 2023 року. Зокрема, під час попередньої торгової сесії Індекс долара США впав до мінімального рівня за 13 місяців. Курс долара був обтяжений нещодавньою різкою переоцінкою очікувань щодо зниження процентних ставок у США
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.
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