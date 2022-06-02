Почему ФЛПы недовольны валютной политикой НБУ

После того как НБУ снял ограничения на наличный курс валют, ФЛП потерял часть доходов при конвертации в гривну. Справедливо ли решение НБУ, рассказываем в материале 24 канала.

"Европейская ассоциация программной инженерии" EASE заявила, что из-за разницы официального и наличного курса ИТ-индустрия теряет 20% дохода .

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Почему недовольны ФЛПы

ФЛПы и экспортеры должны продавать валюту по курсу не дороже 29,55 гривны за доллар, а покупать по рыночному – почти 36 гривен.

Сегодня потери только ИТ-отрасли от регулирования курса валюты уже составляют около 20%. 2 миллиарда долларов прибыли за первый квартал мы закрыли, но надо учитывать, что в феврале это было примерно 800 миллионов долларов, а в марте – около 500 миллионов долларов. То есть тренд все равно идет вниз,

– подчеркивает Владислав Савченко, президент EASE.

Решение НБУ также раскритиковал соучредитель Monobank Олег Гороховский, назвав сложившуюся ситуацию неправильной. Monobank даже решил давать клиентам-ФОПам валютные карты, чтобы им не приходилось продавать валюту по нерыночному курсу.

Решение НБУ – вынужденный шаг

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 канала признает, что эта ситуация не нравится ФЛПам, получающим прибыль в валюте. Банкирша отмечает, что в такой ситуации оказались и все экспортеры. Но это решение было лучшим в этих условиях – НБУ пошел на этот шаг вынужденно:

Нельзя было оставить те ограничения, которые были, поскольку разрыв между наличным курсом на легальном и черном рынке начал расти, и почти все операции начали перетекать на черный рынок.

В то же время нельзя было и отменять слишком много ограничений. Валютный рынок не готов к возвращению плавающего курса как было до войны. Тогда официальный курс доллара резко вырос бы, а за ним и ощутимо подорожал критический импорт.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка К сожалению, хороших решений, которые удовлетворят всех, здесь просто не существует. Возвращаться к плавающему курсу не по времени. Держать его фиксированным – тоже не идеальное решение. Однако сейчас оно наиболее релевантно текущей ситуации в стране.

Банкирша добавила, что чтобы вернуть валютообменные операции или хотя бы их часть на легальный рынок, НБУ вынужден был пойти на частичную либерализацию курсообразования. И медлить с таким решением и дальше было нельзя.

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