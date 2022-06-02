"Європейська асоціація програмної інженерії" EASE заявила, що через різницю офіційного та готівкового курсу ІТ-індустрія втрачає 20% доходу.
Корисно Долар на максимумі: які валюти зараз найперспективніші для інвесторів
Чому невдоволені ФОПи
ФОПи та експортери повинні продавати валюту за курсом не дорожчим як 29,55 гривні за долар, а купувати за ринковим – майже 36 гривень.
Сьогодні втрати тільки ІТ-галузі від регулювання курсу валюти вже сягають близько 20%. 2 мільярди доларів прибутку за перший квартал ми закрили, але треба враховувати, що в лютому це було приблизно 800 мільйонів доларів, а в березні — близько 500 мільйонів доларів. Тобто тренд все одно йде вниз,
– наголошує Владислав Савченко, президент EASE.
Рішення НБУ також розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський, назвавши ситуацію, яка склалася, неправильною. Monobank навіть вирішив давати клієнтам-ФОПам валютні картки, щоб їм не доводилося продавати валюту за неринковим курсом.
Рішення НБУ – вимушений крок
Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, в коментарі 24 каналу визнає, що ця ситуація не подобається ФОПам, які отримують прибуток у валюті. Банкірка наголошує, що в такій ситуації опинилися й всі експортери. Але це рішення було найкращим за цих умов – НБУ пішов на цей крок вимушено:
- Не можна було залишити ті обмеження, які були, оскільки розрив між готівковим курсом на легальному та чорному ринку почав відчутно зростати, і майже всі операції почали перетікати на чорний ринок.
- Водночас не можна було й скасовувати забагато обмежень. Валютний ринок не є готовим до повернення плаваючого курсу як було до війни. Тоді офіційний курс долара би різко виріс, а за ним і відчутно подорожчав критичний імпорт.
На жаль, гарних рішень, що задовольнять усіх тут просто не існує. Повертатися до плаваючого курсу на разі не на часі. Тримати його фіксованим – теж не ідеальне рішення. Проте наразі воно є найбільш релевантним поточній ситуації в країні.
Банкірка додала, що аби повернути валютообмінні операцій чи бодай їх частину на легальний ринок, НБУ вимушений був піти на часткову лібералізацію курсоутворення. І зволікати з таким рішенням й далі було не можна.
Важливо – ЄС схвалив 6 пакет санкцій: дивіться відео