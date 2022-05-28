Об этом 24 каналу сообщила "Европейская ассоциация программной инженерии" EASE. Из-за разницы официального и наличного курса IT-индустрия теряет значительную часть доходов в валюте при конвертации.

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Сегодня потери только IT-отрасли от регулирования курса валюты уже составляют около 20%. 2 миллиарда долларов прибыли за первый квартал мы закрыли, но надо учитывать, что в феврале это было примерно 800 миллионов долларов, а в марте – около 500 миллионов долларов. То есть тренд все равно идет вниз,

– подчеркивает Владислав Савченко, президент EASE.

Какие ограничения действуют на валютном рынке

Напомним, что еще 24 февраля Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны и пока не планирует его ни "отпускать", ни менять.

Банки и финучреждения могли продавать клиентам иностранную валюту не дороже, чем на 10% от официального курса.

Но с 21 мая НБУ несколько ослабил ограничения – отменил ограничения на установку курса для продажи наличной валюты.

Так, появились разные курсы доллара: те, кто получает валюту на карточки, должна продавать ее по официальному фиксированному курсу (29,25 гривны за доллар), а покупать — по рыночным (более 36 гривен за доллар).

В EASE отмечают, что такой шаг наносит ущерб индустрии на пару с другими ограничениями, такими как невозможность выезда за границу IT-специалистов в рабочих вопросах и т.д. В ассоциации предупреждают, что существует большой риск потерять 100 – 150 тысяч специалистов, которые захотят уехать за границу и строить IT-рынок в других странах.

Мы понимаем, что война надолго и нам будет нелегко. Однако мы готовы работать здесь, в Украине, развивать технологический сектор, поэтому не можем оставаться в стороне от реальной проблемы и делать вид, будто ее не существует,

– добавляет Владислав Савченко.

Правильное ли решение НБУ

Отмену ограничения на наличный курс также подверг критике соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он назвал это решение несправедливым в отношении ФОП, которые получают доход в валюте и должны продавать доллары дешево, а покупать существенно дороже.

В то же время экономист Евгений Дубогрыз никакой "измены" в этом не видит. По его словам, НБУ лишь снял одно из ограничений, установленных ранее. То есть частично вернулся к тому, что было до войны.

В НБУ же объясняют свое решение тем, что хотели снизить давление на международные резервы и уменьшить спекуляции с курсом. А на недовольство IT-индустрии ответили, что они не могут создавать преференции для отдельных отраслей.

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