Как устранение Мадуро повлияло на доллар: новый удар Трампа по мировым рынкам

Индекс Bloomberg относительно доллара (Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY)) достиг самого высокого уровня за две недели. Этому способствовали действия американских сил, по устранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как изменилась ситуация с долларом из-за действий Трампа, в отношении Мадуро?

Нужно понимать, что действия США привели к росту геополитических рисков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как известно сейчас, индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,3%. Это самый высокий уровень с 22 декабря.

Вместе с этим:

доходность бенчмарк-облигаций США упала на 1 базисный пункт;

евро снизился – на 0,3%;

песо – на 0,7%.

Трейдеры тяготеют к доллару, поскольку бушуют вопросы относительно того, что дальше ждет Венесуэлу после того, как США захватили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует "управлять" южноамериканской страной,

– отмечает издание.

На доллар на этой неделе повлияют и другие факторы, в том числе, публикация ряда отчетов в США. В частности, речь идет об информации, про инфляцию и количество рабочих мест.

Интересно! Аналитик Oversea-Chinese Banking в Сингапуре Кристофер Вонг говорит, что нынешние тенденции указывают на быстрое закрытие ситуации в Венесуэле. То есть, ожидать долговременный военный конфликт не стоит.

Индекс спотового доллара Bloomberg сейчас – 1 207,32 пункта, сообщает издание.



Какой индекс спотового доллара Bloomberg / Инфографика Bloomberg

Заметим, что индекс спотового доллара Bloomberg показывает стоимость доллара, относительно 10 основных валют. Этот показатель также демонстрирует силу американской валюты на рынке.

Что известно о захвате американцами Мадуро?