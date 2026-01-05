Як усунення Мадуро вплинуло на долар: новий удар Трампа по світових ринках
- Індекс Bloomberg щодо долара зріс на 0,3%, досягнувши найвищого рівня з 22 грудня.
- Дохідність бенчмарк-облігацій США впала на 1 базисний пункт, євро знизився на 0,3%, а песо на 0,7%.
Індекс Bloomberg щодо долара (Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY)) сягнув найвищого рівня за два тижні. Цьому сприяли дії американських сил, щодо усунення президента Венесуели – Ніколаса Мадуро.
Як змінилась ситуація з доларом через дії Трампа, відносно Мадуро?
Потрібно розуміти, що дії США призвели до зростання геополітичних ризиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Як відомо зараз, індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,3%. Це найвищий рівень з 22 грудня.
Разом з цим:
- дохідність бенчмарк-облігацій США впала на 1 базисний пункт;
- євро знизився – на 0,3%;
- песо – на 0,7%.
Трейдери тяжіють до долара, оскільки вирують питання щодо того, що далі чекає на Венесуелу після того, як США захопили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "керувати" південноамериканською країною,
– наголошує видання.
На долар на цьому тижні вплинуть і інші фактори, у тому числі, публікація низки звітів у США. Зокрема, йдеться про інформацію, щодо інфляції та кількості робочих місць.
Цікаво! Аналітик Oversea-Chinese Banking у Сінгапурі Крістофер Вонг каже, що теперішні тенденції вказують на швидке закриття ситуації в Венесуелі. Тобто, очікувати на довготривалий військовий конфлікт не варто.
Індекс спотового долара Bloomberg наразі – 1 207,32 пункту, повідомляє видання.
Який індекс спотового долара Bloomberg / Інфографіка Bloomberg
Зауважимо, що індекс спотового долара Bloomberg показує вартість долара, відносно 10 основних валют. Цей показник також демонструє силу американської валюти на ринку.
Що відомо про захоплення американцями Мадуро?
Сили США захопили президента Венесуели та його дружину 3 січня 2026 року. Цю операцію провів у Каракасі елітний підрозділ "Дельта".
Згодом президента Венесуели доставили в США. Уже на американській території венесуельського лідера звинуватили у низці злочинів, зокрема, наркоторгівлі.
Багато хто уже назвав такі дії США кульмінацією тиску на режим, що панував у Венесуелі. Очікується, що незабаром Мадуро відповідатиме перед судом.