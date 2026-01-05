Як усунення Мадуро вплинуло на долар: новий удар Трампа по світових ринках

Індекс Bloomberg щодо долара (Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY)) сягнув найвищого рівня за два тижні. Цьому сприяли дії американських сил, щодо усунення президента Венесуели – Ніколаса Мадуро.

Як змінилась ситуація з доларом через дії Трампа, відносно Мадуро?

Потрібно розуміти, що дії США призвели до зростання геополітичних ризиків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як відомо зараз, індекс спотового долара Bloomberg зріс на 0,3%. Це найвищий рівень з 22 грудня.

Разом з цим:

дохідність бенчмарк-облігацій США впала на 1 базисний пункт;

євро знизився – на 0,3%;

песо – на 0,7%.

Трейдери тяжіють до долара, оскільки вирують питання щодо того, що далі чекає на Венесуелу після того, як США захопили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує "керувати" південноамериканською країною,

– наголошує видання.

На долар на цьому тижні вплинуть і інші фактори, у тому числі, публікація низки звітів у США. Зокрема, йдеться про інформацію, щодо інфляції та кількості робочих місць.

Цікаво! Аналітик Oversea-Chinese Banking у Сінгапурі Крістофер Вонг каже, що теперішні тенденції вказують на швидке закриття ситуації в Венесуелі. Тобто, очікувати на довготривалий військовий конфлікт не варто.

Індекс спотового долара Bloomberg наразі – 1 207,32 пункту, повідомляє видання.



Який індекс спотового долара Bloomberg / Інфографіка Bloomberg

Зауважимо, що індекс спотового долара Bloomberg показує вартість долара, відносно 10 основних валют. Цей показник також демонструє силу американської валюти на ринку.

Що відомо про захоплення американцями Мадуро?