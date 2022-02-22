Турбулентность на российских финансовых рынках продолжает набирать обороты.

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Новый обвал на российских рынках

Уже вечером, 21 февраля, на фоне демонстративного слушания о признании независимости так называемых "Л/ДНР". А кции ведущих российских компаний начали стремительно обесцениваться, В перечень компаний, активы которых обесценились больше всего, входят:

банк ВТБ – 20,9%,

ВК – 19,6%,

"Роснефть" - 19,4 %,

Аэрофлот – 18,6% ,

Экономия - 17,5%.

Также падение на уровне 14% зафиксировали компании "Русал", Ozon и Яндекс. Согласно данным Forbes за 21 февраля, индекс Московской биржи упал примерно на 10,5% по сравнению с предыдущим торговым днем. По данным Bloomberg , на вечерних торгах акции российских компаний упали на 18% .

Издание также информирует, что ключевой индекс акций Московской биржи в России закрыл свою основную торговую сессию с падением на уровне 11% . Это самый большой обвал с момента аннексии украинского Крыма Россией в марте 2014 года.

Новый обвал на российском рынке / Фото Unsplash

По состоянию на 22 февраля 2022 г. эта динамика все еще актуальна. К моменту создания этого материала индекс Московской биржи обесценился еще на 5,03% , согласно CNBC. Наибольшие потери зафиксировали следующие российские фирмы, по версии Investing.com:

Группа ЛСР (фирма из сферы производства строительных материалов и строительства недвижимости) – 9,99%;

TCS Group Holding PLC – 7,92%

Rossiyskiye Seti PAO (оператор энергетических сетей) – 6,63%;

Сбербанк – 6,27%.

Акции корпорации "Яндекс" потеряли в цене 2,36%, нефтяной компании "Лукойл" – 3,44% , "Роснефти" – 4,25% .

Ситуация на валютном рынке

Курс европейской валюты на тот момент, взлетел более чем на 2,7%, пересек отметку в 90 рублей . В то время как доллар вырос в цене на 2,5% , поднявшись до 79,3 рубля. Дальше – больше. Курс пересек отметку в 80 рублей за доллар во время обращения Владимира Путина к россиянам. Это максимальное падение валюты с марта 2020 года, согласно данным Bloomberg

К теме Новый обвал на российских рынках: какие компании стали лидерами по потерям

В понедельник, 21 февраля, российские акции и национальная валюта продемонстрировали худшие показатели на глобальном уровне. На момент создания этого материала стоимость американской нацвалюты колеблется на уровне 79,10 рубля за доллар, согласно данным Investing.com .

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