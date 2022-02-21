В понедельник, 21 февраля, на новости о военном обострении ситуации на оккупированном Донбассе отреагировал финансовый сектор России.

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Российские компании теряют позиции на рынке

Индекс Московской биржи, являющийся одним из основных фондовых индикаторов в России, упал ниже отметки в 3300 пунктов . Аналогичную динамику продемонстрировал индекс РТС, упавший ниже 1350 пунктов . Среди лидеров падения следующие компании и банки:

Акции "Сбербанка" упали на 8,82% до 228,20 рубля за штуку;

Ценные бумаги банка ВТБ тоже обрушились. Здесь зафиксировали падение на уровне 5,60% до 0,037 рубля за акцию;

Ценные бумаги компании Яндекс обесценились на 8,56% на бирже Nasdaq до 44,74 доллара за акцию;

Активы частной нефтяной компании "Лукойл" упали почти на 3,88%. Сейчас они стоят 6205 рублей за штуку;

В то время как акции государственной нефтяной компании "Роснефть" подешевели почти на 9% до 417,55 рубля за штуку, а активы фирмы "Газпром" потеряли в цене 6,51%. Сейчас они торгуются на уровне 289,33 рубля за штуку, согласно Investing.com.

Ценные бумаги банков также отреагировали на новости о том что команда действующего президента США Джозефа Байдена сформировала пакет санкций, согласно которым американским финансовым учреждениям запретят прорабатывать транзакции от крупных российских банков, передает Reuters .

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Последние новости об угрозе вторжения России:

Украинские пограничники назвали провокацией информацию ФСБ о том что украинские военные вроде бы "обстреляли" российский пограничный пункт. В ведомстве заявили, что российская сторона даже не назвала место, где это произошло.

Урсула фон дер Ляйен отозвала призывы президента Украины Владимира Зеленского о немедленных санкциях против РФ. Президент Еврокомиссии добавила, что таким образом у России есть шанс исправить ситуацию и вернуться за стол переговоров.

В Белом доме заявили, что президент США Джозеф Байден готов снова встретиться с лидером России Владимиром Путиным. В СНБО отреагировали на эту информацию, заявив, если эти переговоры состоятся , без Украины никто ничего решать не будет.