Ненасытный глобальный спрос на песок, один из важнейших в мире, но недооцененный ресурс, вряд ли скоро уменьшится. А вот его запасы стремительно падают, что является серьезной проблемой.

Для чего человечеству песок

Все наше общество построено на песке. Это наиболее потребляемая в мире сырье после воды и важный ингредиент нашей повседневной жизни.

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Песок является основным веществом, которое используется при строительстве дорог, мостов, скоростных поездов и даже проектов по восстановлению земель.

дорог, мостов, скоростных поездов и даже проектов по восстановлению земель. Песок, гравий и камень, измельченные вместе, расплавляются, чтобы стекло использовалось в каждом окне, экран компьютера и смартфоне.

использовалось в каждом окне, экран компьютера и смартфоне. Даже для производства кремниевых чипов используется песок.

Что прогнозирует ООН

Однако мир сталкивается с дефицитом – и ученые по вопросам климата говорят, что это один из самых больших вызовов устойчивого развития 21 века.

Настало время паниковать? Ну, это, конечно, не поможет, но пора посмотреть и изменить наше представление о песке. Мы просто думаем, что песок есть везде. Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но где-то это уже началось,

– сказал Паскаль Педуцци, ученый из ООН.

Ученый предупреждает, что уже в течение следующего десятилетия могут начаться проблемы с поставками песка.

Сколько песка потребляем

По оценкам ООН, ежегодно производится 4,1 миллиарда тонн цемента, в основном Китаем. Для получения каждой тонны цемента нужно 10 тонн песка. Это означает, что только для строительства мир ежегодно потребляет примерно от 40 до 50 миллиардов тонн песка. Этого достаточно, чтобы построить стену высотой 27 метров на ширину 27 метров, которая окутала б планету.

Глобальный уровень использования песка – который за последние два десятилетия утроился частично вследствие бурной урбанизации – намного превышает естественную скорость, с которой песок пополняется путем выветривания горных пород ветром и водой.

А как же Сахара?

Песок можно найти почти во всех странах мира: в пустынях или на побережьях. Но это не значит, что весь песок полезен. Зерна песка в пустыне, размытые ветром, а не водой, слишком гладкие и округлые, чтобы соединяться в строительных целях.

Песок для строительства обычно получают из морского дна, побережье, карьеров и рек во всем мире.

Другие песочные проблемы

Луиза Галлахер, руководитель управления охраной окружающей среды в UNEP отметила, что проблемы вокруг песка стали комплексными.

Например, запрет добычи речного песка неизбежно повлияет на бедные регионы, которые этим зарабатывали.

В то же время существуют "песочные мафии", которые добывают песок в запрещенных местах. Особенно это популярно в таких странах, как Камбоджа, Вьетнам, Кения и Сьерра-Леоне.

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