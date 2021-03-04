Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ решили не увеличивать объемы нефтедобычи в апреле. Такое решение привело к удорожанию сырья на 5%.

Что интересно, участники рынка надеялись, что объемы вырастут на 1,5 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg.

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Аналитики прогнозировали, что Саудовская Аравия увеличит объемы, однако, в апреле страна продолжит сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, как в феврале – марте.

В то же время русская служба BBC сообщает, что Россия и Казахстан единые планируют увеличить объемы нефтедобычи в апреле.

Насколько увеличивают добычу Россия и Казахстан

Россия – на 130 тысяч баррелей в сутки.

Казахстан – на 20 тысяч баррелей.

Как изменились цены на нефть

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,06% – до 67,31 доллара за баррель .

. Апрельские фьючерсы на WTI достигли отметки в 64,34 доллара за баррель, что на 5,08% больше предыдущих торгов.

Почему ОПЕК+ раньше сократил добычу нефти

В 2020 году страны ОПЕК+ исторически договорились сократить добычу нефти из-за вспышки коронавируса в мире. Пандемия сильно ударил по рынку и вызвала резкий обвал цен на нефть.

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