ОПЕК+ согласовали добычь нефти на апрель: цены сразу пошли врогу
Страны-экспортеры нефти ОПЕК+ решили не увеличивать объемы нефтедобычи в апреле. Такое решение привело к удорожанию сырья на 5%.
Источник:Bloomberg
Что интересно, участники рынка надеялись, что объемы вырастут на 1,5 миллионов баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg.
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Аналитики прогнозировали, что Саудовская Аравия увеличит объемы, однако, в апреле страна продолжит сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, как в феврале – марте.
В то же время русская служба BBC сообщает, что Россия и Казахстан единые планируют увеличить объемы нефтедобычи в апреле.
Насколько увеличивают добычу Россия и Казахстан
- Россия – на 130 тысяч баррелей в сутки.
- Казахстан – на 20 тысяч баррелей.
Как изменились цены на нефть
- Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,06% – до 67,31 доллара за баррель.
- Апрельские фьючерсы на WTI достигли отметки в 64,34 доллара за баррель, что на 5,08% больше предыдущих торгов.
Почему ОПЕК+ раньше сократил добычу нефти
В 2020 году страны ОПЕК+ исторически договорились сократить добычу нефти из-за вспышки коронавируса в мире. Пандемия сильно ударил по рынку и вызвала резкий обвал цен на нефть.
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