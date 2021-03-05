Ненаситний глобальний попит на пісок, один з найважливіших у світі, але недооцінений ресурс, навряд чи скоро зменшиться. А от його запаси стрімко падають, що є серйозною проблемою.

Для чого людству пісок

Все наше суспільство побудоване на піску. Це найбільш споживана у світі сировина після води та важливий інгредієнт нашого повсякденного життя.

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Пісок є основною речовиною, що використовується при будівництві доріг, мостів, швидкісних поїздів і навіть проєктів по відновленню земель.

доріг, мостів, швидкісних поїздів і навіть проєктів по відновленню земель. Пісок, гравій та камінь, подрібнені разом, розплавляються, щоб скло використовувалось у кожному вікні, екрані комп’ютера та смартфоні.

використовувалось у кожному вікні, екрані комп’ютера та смартфоні. Навіть для виробництва кремнієвих чіпів використовується пісок.

Що прогнозує ООН

Проте світ стикається з дефіцитом – і вчені з питань клімату кажуть, що це один із найбільших викликів сталого розвитку 21 століття.

Чи настав час панікувати? Ну, це, звичайно, не допоможе, але настав час поглянути і змінити наше уявлення про пісок. Ми просто думаємо, що пісок є скрізь. Ми ніколи не думали, що у нас закінчиться пісок, але десь це вже почалося,

– сказав Паскаль Педуцці, вчений з ООН.

Вчений попереджає, що уже протягом наступного десятиліття можуть початися проблеми з постачанням піску.

Скільки піску споживаємо

За оцінками ООН, щороку виробляється 4,1 мільярда тонн цементу, в основному Китаєм. Для отримання кожної тонни цементу потрібно 10 тонн піску. Це означає, що лише для будівництва світ щорічно споживає приблизно від 40 до 50 мільярдів тонн піску. Цього достатньо, щоб побудувати стіну заввишки 27 метрів на ширину 27 метрів, яка б огорнула планету.

Глобальний рівень використання піску – який за останні два десятиліття потроївся частково внаслідок бурхливої ​​урбанізації – набагато перевищує природну швидкість, з якою пісок поповнюється шляхом вивітрювання гірських порід вітром та водою.

А як же Сахара?

Пісок можна знайти майже в усіх країнах світу: у пустелях чи на побережжях. Але це не означає, що весь пісок корисний. Зерна піску в пустелі, розмиті вітром, а не водою, занадто гладкі та округлі, щоб з’єднуватися в будівельних цілях.

Пісок для будівництва зазвичай отримують з морського дна, узбережжя, кар’єрів та річок у всьому світі.

Інші пісочні проблеми

Луїза Галлахер, керівниця управління охороною навколишнього середовища в UNEP зазначила, що проблеми навколо піску стали комплексними.

Наприклад, заборона видобутку річкового піску неминуче вплине на бідні регіони, які цим заробляли.

Водночас існують "пісочні мафії", які видобувають пісок у заборонених місцях. Особливо це популярно у таких країнах, як Камбоджа, В'єтнам, Кенія та Сьєрра-Леоне.

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