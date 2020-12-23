Криптовалюты за несколько лет превратились в замечательный объект долгосрочных инвестиций. Однако для хорошего заработка нужно не только выбрать надежный альткоин, но и правильно выбрать время, когда его купить.

О том, какие есть самые перспективные альткойны для инвестирования и, что следует учитывать при их выборе, рассказывают Финансы 24.

Интересно Автор мирового бестселлера советует покупать биткойн, пока тот стоит меньше чем 20 тысяч долларов

Выбор альткойнов для инвестирования

Для того, чтобы определить, какие монеты выгодно покупать, нужно проанализировать проекты по нескольким критериям:

Популярность проекта в криптовалютном сообществе – монета должна быть на крупных биржах и о ней должны писать авторитетные издания, которые всегда следят за тем, какие монеты растут в цене.

проекта в криптовалютном сообществе – монета должна быть на крупных биржах и о ней должны писать авторитетные издания, которые всегда следят за тем, какие монеты растут в цене. Удобство перемещения и хранения – стартапы с потенциалом развития создают несколько видов криптокошельков. Также такие цифровые деньги поддерживаются разработчиками мультивалютных кошельков.

перемещения и хранения – стартапы с потенциалом развития создают несколько видов криптокошельков. Также такие цифровые деньги поддерживаются разработчиками мультивалютных кошельков. Защита от хакеров – если разработчики не упоминают о защите, то следует задуматься, достаточно ли у них ресурсов, чтобы защитить альткойны своих пользователей.

Альткойны – что это?

Все криптовалюты, которые были созданы после биткойна.

Ethereum (ETH)

Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Эта криптовалюта является первым и основным альткойном. "Эфир" занимает второе место в мире по капитализации и всегда растет, поскольку не имеет ограничений в выпуске новых токенов.

Основным руководителем проекта является программист Виталик Бутерин. Именно он работал над созданием команды Ethereum, которая сейчас насчитывает тысячи разработчиков, аналитиков, маркетологов и других специалистов.

Ethereum считается одним из наиболее перспективных альткойнов уже несколько лет и 2021 – не исключение. Основным преимуществом этой валюты является полезность и востребованность платформы. Она позволяет разрабатывать децентрализованные решения для многих сфер.

Именно Ethereum вызвал бум ICO, а многие страны мира начали использование смарт-контракты Ethereum для создания систем "электронного государства".

Ripple (XRP)

Цифровая валюта XRP входит в первую пятерку рейтинга криптовалют по объему рыночной капитализации. Это альткойн от платформы Ripple, которая известна высокой скоростью обработки операций. Поэтому проектом заинтересовались не только обычные пользователи, но и крупные банки. Сейчас блокчейн – сеть Ripple считают "королем банковской инфраструктуры".

К работе над проектом привлечены разработчики с многолетним опытом создания финансовых систем, которые имеют достаточно амбициозные планы. Они начали инновационную систему переводов, которая в будущем должна заменить банковский стандарт – платформу SWIFT.

Ripple Labs (команда разработчиков) не останавливает привлечение крупных финансовых структур и поставщиков ликвидности. Этот энтузиазм не может быть незамеченным, поскольку он положительно отразится на стоимости актива. По наиболее оптимистичным прогнозам, биржевой курс XRP за следующий год может вырасти в несколько раз.

По состоянию на сегодня общий рост криптовалюты Ripple достигает 30000%. Минимизации ее рисков обеспечивает огромное количество оборотных токенов. Монету бесспорно можно считать одной из наиболее перспективных криптовалют 2021 года.

TRON (TRX)

Цифровая валюта Tron появилась еще в 2017. Чаще всего ее используют, как внутренний токен системы Tron – глобальной блокчейн-системы обмена развлекательным контентом. Важную роль в популярности сыграло то, что платформа позволяет геймерам заключать разумные сделки и создавать децентрализованные приложения.

Рыночная капитализация этой криптовалюты сейчас приближается к отметке 2 миллиарда долларов. Некоторые эксперты считают, что стоимость Tron должна вырасти в десятки раз. Предполагают, что резкий рост стоимости этих токенов должен случится именно в 2021 году.

Перспективность Tron демонстрирует то, что криптовалютой заинтересовались сотни разработчиков DeFi-приложений. Кроме того, есть интерес со стороны лидеров гейм-индустрии (BitGuild, Game.com и Xu Le), которая сейчас демонстрирует стремительный рост. Еще компания приобрела BitTorrent Inc. для внедрения новых децентрализованных решений и подписала партнерские соглашения с Oracle и Swisscom.

EOS

Одной из самых перспективных криптовалют смело можно назвать токены платформы EOS.IO. Ее создали в 2017 для работы с децентрализованными приложениями. Основными преимуществами EOS.ИО является высокая пропускная способность обработки информации, гибкая и удобная модель безопасности аккаунтов, множество эффективных технических решений, а также собственный перспективный токен – EOS.

EOS.IO – это единый блокчейн, что обладает не одной, а сразу несколькими функциями. Разработчики утверждают, что безопасность их системы на уровне биткойна, но ее обеспечивает значительно более простая программизация, которая характерна для Ethereum. К тому же платформа EOS.IO, по разговорам на рынке, имеет значительно больший потенциал, чем Ripple.

Важно Подорожает ли биткойн до 50 тысяч долларов в ближайшие 10 лет: что прогнозируют инвесторы в США

Если EOS.IO воплотит все цели в жизнь, то он станет крайне успешным блокчейном. В этом случае спрос на криптовалюту платформы значительно возрастет, а цена превзойдет все самые оптимистичные прогнозы.

Разные эксперты по-разному оценивают будущее EOS, но все прогнозы положительные.

Уже через год после основания криптовалюта EOS показала рост на 240% и достигла в течение короткого периода уровня 22,89 доллара за штуку. А статистика рынка альткойнов показывает: если токен однажды достиг определенной цены, то это не в последний раз.