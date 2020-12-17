Майнинговый сервис Genesis Mining провел опрос среди более тысячи жителей США, которые инвестировали в биткоин (BTC). Оказалось, что большинство респондентов сомневаются в том, что цена первой криптовалюта достигнет 50 000 долларов до 2030 года.

По мнению большинства участников опроса, биткоин в течение 5-10 лет еще больше укрепит свои позиции и превзойдет такие активы, как золото, недвижимость и даже фондовый рынок, пишет Cointelegraph.

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Какое будущее ждет биткоин: результаты опроса

По мнению 65% респондентов, курс биткоина будет постоянно расти. Однако на вопрос о том, каким будет курс первой криптовалюты в 2030 году, только 49,9% участников опроса уверенно ответили, что он превысит 20 000 долларов.



Какой будет цена биткоина до 2030 года / Данные Genesis Mining

Соответственно, 50,1% считают, что к 2030 году цена биткоина не сможет закрепиться на отметке выше, чем 20 000 долларов за монету. Так, среди этого количества респондентов:

11,8% прогнозируют, что BTC упадет в цене до 1000 долларов ;

; 22,3% считают, что курс биткоина будет колебаться на уровне от 1000 до 10 000 долларов ;

; еще 16% участников опроса ожидают стоимости цифровой валюты на уровне от 10 000 до 20 000 долларов.

Около трети инвесторов, которые ожидают обвала курса биткоина, считают, что росту первой криптовалюты будут препятствовать, прежде всего, требования финансовых регуляторов стран. В то же время, пятая часть из них вообще ждет полного запрета BTC некоторыми государствами.

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По мнению 17% из пессимистично настроенных респондентов, биткоин может уступить место государственным цифровым валютам или иной криптовалюте. Еще 10% участников опроса не видят в BTC определенного практического значения, из-за чего курс виртуальной валюты может упасть.



Сбережения в криптовалюте / Данные Genesis Mining

Участники опроса и сами вкладывали деньги в биткоин. В частности, более половины из респондентов инвестировали в криптовалюту около 20% своего капитала, а 7% вообще не хранят Bitcoin или другие криптоактивы.