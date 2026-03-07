Нацбанк ввел новые правила для переводов средств: что изменилось в марте

Недавно Нацбанк утвердил новые требования к платежным документам при переводе средств. Речь идет об операциях, когда человек переводит деньги через банк или финансовую компанию без открытия отдельного счета.

Что изменилось в переводе средств?

Постановление №20 вступило в силу с 3 марта. До этого отдельных правил для таких операций не было.

Детали объяснили в Государственной налоговой службе – для граждан изменения означают более прозрачную процедуру. В частности, сервисы обязаны показывать пользователю все реквизиты платежной инструкции перед подтверждением операции.

Это позволяет проверить данные и убедиться, что вы отправляете деньги правильному получателю. Более того, после принятия инструкции клиент должен получить подтверждение – чек, квитанцию или электронное сообщение.

Важно! Поставщики услуг по переводу средств имеют 6 месяцев, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.

К слову, отныне в платежных документах можно указывать реального плательщика, даже если платеж фактически осуществляет другой человек. Это важно для ситуаций, когда, например, бухгалтер платит налоги за ФЛП, директор – за предприятие и тому подобное. Благодаря этому средства будут зачислять корректно, а платежи не будут "зависать".

Кроме того, Нацбанк разрешил сервисам автоматически подставлять часть реквизитов в платежке. То есть постоянным клиентам не придется каждый раз вводить данные вручную – личные или для оплаты коммунальных услуг, налогов.

Что еще стоит знать о переводе средств?