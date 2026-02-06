Что известно об отслеживании банковских платежей?
В рамках реализации этого замысла, запущен трекинг в системе электронных платежей (СЭП), сообщает НБУ.
Интересно! Воспользоваться сервисом могут отправители и получатели платежей.
То есть, клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. Сейчас существуют такие варианты:
- Инициированный.
- Обработанный банком плательщика.
- Ожидает обработки в СЭП.
- Зачислен на счет получателя и так далее.
Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Указав UETR в ТрекСЕП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (при этом без персональных данных),
– сообщает Нацбанк.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно:
- сначала перейти на соответствующую страницу на сайте НБУ, ее можно найти по – ссылке;
- далее необходимо ввести UETR;
- а также – сумму платежа (в гривнах).
Благодаря этому сервису можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. В частности, и мгновенных переводов. Именно они осуществляются через СЭП, сообщает Нацбанк.
Что еще важно знать о банках украинцам?
"Ощадбанк" решил продлить действие своих карточек. Речь идет о тех, срок которых, закончился с февраля 2022 года. Они должны действовать до 30 июня 2026 года.
Однако часть карточек из "Ощадбанка" все же под это решение не подпадет. Речь идет о тех, срок действия которых закончился в течение февраля 2022 – октября 2025 года. Также они подпадают под ряд других условий, которые должны быть одновременно соблюдены, их полный перечень можно найти на сайте "Ощадбанка".