Из-за этой ошибки вы переплачиваете сотни гривен: как избежать ежемесячных переплат за свет

Одно распространенное действие может незаметно влиять на сумму в платежках за электроэнергию. В результате потребители ежемесячно переплачивают, даже не подозревая о причине, которая на самом деле является типичной для многих.

Какая ошибка приводит к постоянным переплатам за свет?

Нарушение базовых правил передачи показаний электросчетчика может привести к некорректным начислениям в платежках, в частности к их завышению. В результате потребители рискуют оплачивать не фактическое потребление, а расчетные объемы, которые часто выше.

Как объясняют в компании ДТЭК, ключевое значение имеет соблюдение установленных сроков подачи показаний. Оптимальным считается период с последних двух дней текущего месяца до третьего числа следующего.

Справочно: Именно в этот промежуток данные корректно учитываются при формировании счетов. В случае преждевременной передачи показания могут не попасть в расчет, а опоздание приводит к применению среднесуточного потребления, что нередко увеличивает сумму к оплате.

Отдельного внимания требуют потребители, которые пользуются двухзонными счетчиками. Такие приборы фиксируют потребление по разным тарифам в зависимости от времени суток:

дневной тариф действует в период с 7:00 до 23:00;

а ночной – с 23:00 до 7:00 и существенно ниже.

В этом случае важно не вмешиваться в расчеты самостоятельно. Пользователь должен лишь передать актуальные показания отдельно по каждой зоне, корректно отметив их в соответствующих полях.

Какие актуальные тарифы на свет будут в апреле?

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026, отмечает ДТЭК. Это означает сохранение регулируемой модели ценообразования для бытовых потребителей и фиксированного тарифа на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время применяется дифференцированный подход к объемам потребления. Для домохозяйств, которые используют до 2 000 киловатт-часов в месяц, предусмотрено сниженный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. В случае превышения этого порога электроэнергия оплачивается по полной ставке 4,32 гривны за киловатт-час.

Будет ли расти стоимость электроэнергии?