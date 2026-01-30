Действует ли ночной тариф на электроэнергию в 2026 году?
Это означает, что украинцы до этой даты будут платить 4,32 гривны с киловатт-час, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В то же время в стране продолжает действовать ночной тариф. Что это означает? Дело в том, что люди с двухзонными счетчиками будут платить за свет меньше в определенное время суток.
То есть дневной тариф (с 7:00 до 23:00) все еще составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен – до 2,16 гривны за киловатт-час. Об этом говорится на сайте Минэнерго.
Следует еще и отметить трехзонные счетчики. Они предоставляют такие "тарифы" для своих пользователей:
- с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривен за киловатт-час;
- с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.
Интересно! Правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением. Если объем потребления составляет до 2 000 киловатт-час в месяц, то будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час. За потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.
Что еще следует знать о коммунальных услугах?
- В домах со счетчиками, жители будут платить по их показаниям. Если не было отопления или температура теплоносителя была ниже, то сумма в платежках за коммуналку автоматически станет меньше. Если счетчиков нет, то платить нужно будет по фактическому количеству часов поставки и с учетом температуры воздуха.
- Также в платежках за свет иногда появляются лишние киловатты. И это несмотря на то, что потребление не менялось. Причиной могут быть неисправности счетчика. Для предотвращения проблем следует регулярно поверять счетчик.