Действует ли ночной тариф на электроэнергию в 2026 году?

Это означает, что украинцы до этой даты будут платить 4,32 гривны с киловатт-час, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В то же время в стране продолжает действовать ночной тариф. Что это означает? Дело в том, что люди с двухзонными счетчиками будут платить за свет меньше в определенное время суток.

То есть дневной тариф (с 7:00 до 23:00) все еще составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен – до 2,16 гривны за киловатт-час. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Следует еще и отметить трехзонные счетчики. Они предоставляют такие "тарифы" для своих пользователей:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривен за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Интересно! Правительство сохранило льготную цену для потребителей с электроотоплением. Если объем потребления составляет до 2 000 киловатт-час в месяц, то будет действовать цена – 2,64 гривны за киловатт-час. За потребление сверх установленного лимита – 4,32 гривны за киловатт-час.

Что еще следует знать о коммунальных услугах?