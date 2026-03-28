Какая ошибка приводит к постоянным переплатам за свет?
Нарушение базовых правил передачи показаний электросчетчика может привести к некорректным начислениям в платежках, в частности к их завышению. В результате потребители рискуют оплачивать не фактическое потребление, а расчетные объемы, которые часто выше.
Как объясняют в компании ДТЭК, ключевое значение имеет соблюдение установленных сроков подачи показаний. Оптимальным считается период с последних двух дней текущего месяца до третьего числа следующего.
Справочно: Именно в этот промежуток данные корректно учитываются при формировании счетов. В случае преждевременной передачи показания могут не попасть в расчет, а опоздание приводит к применению среднесуточного потребления, что нередко увеличивает сумму к оплате.
Отдельного внимания требуют потребители, которые пользуются двухзонными счетчиками. Такие приборы фиксируют потребление по разным тарифам в зависимости от времени суток:
- дневной тариф действует в период с 7:00 до 23:00;
- а ночной – с 23:00 до 7:00 и существенно ниже.
В этом случае важно не вмешиваться в расчеты самостоятельно. Пользователь должен лишь передать актуальные показания отдельно по каждой зоне, корректно отметив их в соответствующих полях.
Какие актуальные тарифы на свет будут в апреле?
Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026, отмечает ДТЭК. Это означает сохранение регулируемой модели ценообразования для бытовых потребителей и фиксированного тарифа на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
В то же время применяется дифференцированный подход к объемам потребления. Для домохозяйств, которые используют до 2 000 киловатт-часов в месяц, предусмотрено сниженный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час. В случае превышения этого порога электроэнергия оплачивается по полной ставке 4,32 гривны за киловатт-час.
Будет ли расти стоимость электроэнергии?
В Центре противодействия дезинформации еще раньше опровергли информацию о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги, которая распространяется в публичном пространстве. Там отметили, что действующий мораторий на рост тарифов остается в силе.
Сейчас вопрос пересмотра стоимости коммунальных услуг не находится на повестке дня, и никаких решений в этом направлении не принимается.