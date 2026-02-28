Какой сценарий худший?

Как эта атака повлияет на цену нефти наверняка станет известно только вечером в воскресенье по нью-йоркскому времени, когда откроются торги фьючерсами на нефть марки Brent, пишет The Wall Street Journal.

Впрочем, в 2026 году эталонная цена на нефть уже подскочила почти на 19% – до чуть более 72 долларов за баррель. Это произошло преимущественно из-за опасений трейдеров, что конфликт на Ближнем Востоке может прервать экспорт.

Аналитики уверены, что худшим сценарием для поставок нефти станет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив.

Ранее в этом месяце Тегеран уже заявил, что пролив будет частично закрыт для мер безопасности.

Тогда цены на нефть сразу подскочили.

Руководитель отдела энергетического прогнозирования Oxford Economics Бриджит Пейн считает, что даже незначительные сбои в судоходстве могут вызвать падение трафика через пролив на 50%. В результате цены на нефть поднимутся до 84 долларов за баррель.

Полная остановка транзита на неделю приведет к скачку цен до 140 долларов за баррель – это шок, сравним с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину,

– говорит Пейн.

Важно! Больше всего в этой ситуации пострадает Саудовская Аравия. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году почти 40% сырой нефти, проходящей через пролив, принадлежало именно ей.

Почему Ормузский пролив так важен?

Ормузский пролив – это глубоководный канал между Ираном и Оманом, через который проходит почти 20% всего объема нефти, ежедневно потребляемой в мире, пишет Reuters.

В прошлом году ежедневно через него транспортировали в среднем более 20 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) экспортируют большую часть своей нефти именно этим путем. Среди них:

Саудовская Аравия;

Иран;

ОАЭ;

Кувейт;

и Ирак.

Также Катар, который является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, отправляет почти весь свой объем через этот пролив.

Заметьте! Сам Иран экспортирует около 1,5 миллиона баррелей нефти ежедневно. По данным аналитиков Kpler, на фоне наращивания сил США он загрузил на суда столько нефти, сколько смог. Однако часть этой нефти, вероятно, еще не имеет покупателей.

