Гривну могут заменить: готова ли Украина к переходу на евро и какие есть риски

Украина готовится к вступлению в Евросоюз. Вместе с этим все чаще звучат вопросы о возможном переходе с национальной валюты на евро. Дело в том, что в большинстве случаев страны, которые присоединялись к ЕС, впоследствии меняли свои валюты на общую европейскую. Поэтому Словения перешла на евро в 2007 году, Эстония – в 2011 году, а Литва – в 2015 году.

Впрочем, переход на общую валюту ЕС происходит не автоматически, а только после того, как страна будет отвечать ряду критериев и будет иметь подготовленную финансовую систему к таким изменениям. Впрочем, в случае с Украиной такой шаг сейчас будет иметь не только преимущества, но и серьезные экономические риски.

24 Канал узнал, готова ли Украина к переходу на общую валюту ЕС, какие риски может иметь такая привязка для экономики страны и как курс валют влияет на цены различных товаров.

Что может измениться, если Украина перейдет на евро?

Для 24 Канала заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский рассказал, что после вступления Украины в ЕС возникнет отложенное обязательство внедрить евро, по крайней мере до выполнения необходимых критериев.

Среди этих критериев сейчас есть: ценовая стабильность, здоровые государственные финансы (соблюдение критериев долга и дефицита государственного бюджета), стабильность долгосрочных процентных ставок и обменного курса гривны к евро.

Владимир Лепушинский Заместитель председателя Национального банка Украины Для того чтобы ввести евро, страна должна по крайней мере два года находиться в Механизме обменных курсов (ERM II) без значительных отклонений курса национальной валюты от евро.

Впрочем, несмотря на это, с переходом от собственной валюты на иностранную есть немало рисков. Лепушинский отмечает, что они заключаются в том, что страны теряют привычные механизмы для надлежащей реакции на шоки: независимую монетарную политику и плавающий обменный курс.

Страна фактически передает на аутсорс Европейскому центральному банку свою монетарную политику, занимая место за столом переговоров о дальнейшей судьбе евро. Эти риски дополнительно усиливаются в условиях более слабой синхронизации экономических циклов со странами зоны евро и дальнейшего приближения цен и зарплат к среднеевропейскому уровню,

– отмечает он.

Например для Польши, Чехии и Венгрии , которые уже в значительной степени интегрированы в цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро пока кажутся ограниченными, а риски – существенными.

Зато для Украины этот баланс пока еще больше смещен в сторону рисков, учитывая специфические военные шоки, связанные, в частности, с обстрелами, энергодефицитами и существенными изменениями урожаев.

Интересно, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Украина пока не готова к переходу на евро. По его словам, такая модель будет иметь для страны негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Украина нуждается в собственной монетарной политике, которую невозможно осуществлять в условиях привязки к евро и соблюдения всех правил, которые действуют в еврозоне.

Аналитик не отменяет того, что в будущем страна все же будет двигаться в направлении евроинтеграции, но на этом этапе Украина должна оставаться свободной для более гибкого развития и восстановления.

Какие риски заключаются в переходе с гривны на евро?

По словам Лепушинского, если преждевременно перейти на евро, то высокая инфляция станет единственным способом конвергенции (рост цен до среднеевропейского уровня) вместо укрепления обменного курса.

А для Украины на этапе восстановления ускоренный рост производительности может вызвать еще более мощные процессы конвергенции, чем те, что сейчас наблюдаются в экономиках других стран Центрально-Восточной Европы.

Ведь наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать значительного роста инфляции,

– отмечает Владимир.

Несмотря на это, Лепушинский добавляет, что дискуссия о рисках присоединения Украины к еврозоне пока преждевременна. Ведь сейчас Украине нужно делать свою "домашнюю работу", а это продолжать евроинтеграционные реформы и обеспечивать макрофинансовую стабильность.

И это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной,

– заключает заместитель председателя НБУ.

Зато Шевчишин говорит о том, что привязка к евро может усложнить выравнивание внутренних дисбалансов.

То есть сейчас государство может компенсировать частичную девальвацию гривны, но при привязке к евро это делать не удастся,

– говорит Андрей.

Дело в том, что в Украине импорт существенно опережает экспорт. Например, по данным Государственной таможенной службы, за два месяца этого года весь товарооборот Украины составил 21,3 миллиарда долларов, где импорт составил 14,8 миллиарда долларов, а экспорт – только 6,5 миллиарда долларов.

Напоминаем, что к наиболее импортируемых товаров вошли: машины, оборудование и транспорт – 6 миллиардов долларов; топливно-энергетические товары – 2,6 миллиарда долларов; продукция химической промышленности – 2 миллиарда долларов.

Зато в наиболее экспортируемые категорие вошли: продовольственные товары – 4 миллиарда долларов; металлы и изделия из них – 589 миллионов долларов; машины, оборудование и транспорт – 532 миллиона долларов.

Такой дисбаланс приводит к утечке валюты. И чтобы уменьшить спрос на импортные товары мы прибегаем к девальвации национальной валюты. С привязкой к евро, девальвация станет невозможной,

– говорит Шевчишин.

Кроме того, чтобы сделать евро основной валютой, бюджет страны должен придерживаться жестких правил по дефициту.

Существуют и другие ограничения, которые делают невозможным проведение гибкой политики для быстрого восстановления экономики. Ведь в рамках единого бюджетного правила Еврокомиссии такие маневры невозможны,

– отмечает эксперт.

Насколько роль евро важнее роли доллара в экономике Украины?

По словам Владимира Лепушинского, роль евро в украинской экономике и в дальнейшем будет расти. Поэтому по валюте оплаты импорта товаров евро и доллар уже достигли паритета, даже с учетом значительной доли энергоносителей, которые оплачиваются в долларах.

Растет роль евро в оплате импорта услуг. И среди валюты, которую население покупает для сбережений и вкладывает на депозиты, роль евро тоже усиливается,

– говорит заместитель председателя НБУ.

Такой рост доли евро в торговых и финансовых операциях может частично снизить трансакционные издержки и расходы на хеджирование валютного риска. Это может способствовать росту торговли и инвестиций с последующим приближением Украины к ЕС.

Что такое хеджирование: это условное страхование, чаще всего от колебаний именно в отношении цен или валютных курсов. И хеджирование используют для того, чтобы уменьшить возможные расходы, если рынок резко изменится.

Шевчишин тоже добавляет, что валютные операции в Украине осуществляются сейчас примерно в пропорции 50 на 50. То есть присутствует как долларовая составляющая, так и евровая. Например, все, что украинцы завозят из ЕС (а это один из крупнейших торговых партнеров страны), привязано в цене к курсу евро.

У нас импорт в целом довольно распыленный, как и экспорт, который имеет также как долларовую, так и евровую составляющую. Поэтому сейчас для Украины важными остаются обе валюты,

– добавляет Шевчишин.

В целом влияние курса валют на цены следует рассматривать в зависимости от группы продукции. Ведь электроника, которая поставляется в Украину преимущественно из Китая и Тайваня, относится к долларовой зоне. А вот топливо в основном импортируется из Европы, поэтому на него больше влияет именно курс евро.

Зато лекарства и различные фармацевтические компоненты завозятся из Швейцарии, Румынии и Индии, поэтому здесь влияние валют примерно 50 на 50.

Продукты питания часто импортируются из ближайших европейских стран, в частности Польши, которая относится к евровой зоне.

В то же время фрукты и овощи в значительной степени поставляются из Турции, а это уже долларовая зона.

По электроавтомобилей и зарядных станций, то значительная часть этой продукции происходит из Китая, хотя нередко она попадает на украинский рынок через европейских посредников. Поэтому и здесь валютная привязка может быть примерно 50 на 50.

Обратите внимание! За два месяца 2025 года в страны, откуда Украина больше всего импортировала товаров, входит Китай с показателем в 4 миллиарда долларов, Польша с показателем в 1,4 миллиарда долларов, и Турция – 1,1 миллиарда долларов. Зато экспортировали из Украины больше всего в такие страны, как Польша – 713 миллионов долларов, Турция – 563 миллиона долларов, Италия – 428 миллионов долларов.

Есть ли спрос на евро среди украинцев?

Интересно, что еще в феврале этого года украинцы покупали наличное евро активнее доллара. Поэтому чистый спрос на евро составил 301 миллион долларов, а чистый спрос на доллар – 213,8 миллиона долларов.

Дело в том, что несмотря на коррекцию евро к доллару на мировом рынке, украинцы выбирали евровалюту в наличных операциях из-за того, что с ноября 2025 года по январь 2026 года валюта росла.

Впрочем, как объясняет Шевчишин, покупка наличного евро в тот период – это лишь отражение спекулятивного спроса.

Понятно, что никто не ожидал такого обвального марта, но даже при этом евро сдерживается от коррекций. Пара евро-доллар пока щупает локальные минимумы. Поэтому 1,15 достаточно сильный уровень, чтобы сделать отскок, но негативный тренд для евро все еще доминирует. Так что, для евро это лишь передышка,

– написал Андрей Шевчишин в своей заметке.

Сейчас евро относительно доллара торгуется около 1,16, говорится на TradingEconomics, колеблясь вблизи двухмесячного минимума, который был достигнут на прошлой неделе из-за событий, связанные с конфликтом с Ираном.

Дело в том, что после заявлений Дональда Трампа о военной операции в Иране, которая может вскоре завершиться, ситуация на мировых рынках несколько улучшилась, в частности цены на нефть, которые достигли более 100 долларов, уже опустились ниже этой отметки.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, если конфликт на Ближнем Востоке окажется длительным, а поставки нефти и газа из региона будет сокращаться из-за этого, то в Европе это может спровоцировать всплеск инфляции и падение производства. Уже ожидается, что ЕЦБ может повысить ключевую процентную ставку на этом фоне.

В чем лучше держать свои сбережения сейчас: евро, доллар или гривна?

В НБУ отмечают, что решение о хранении сбережений следует принимать с учетом принципов диверсификации и личной склонности к риску.

НБУ, со своей стороны, прилагает усилия, чтобы сбережения в гривне были привлекательными. Как результат, спрос на гривневые инструменты растет,

– говорит Владимир.

Так, вложения населения в срочные гривневые депозиты за прошлый год выросли почти на 20%, в гривневые ОВГЗ – на 67%. Зато чистый спрос населения на валюту был почти вдвое меньше, чем годом ранее.