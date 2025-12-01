Тайные переговоры американцев и россиян: что Москва предложила бизнесу США

Бизнесмены близкие к Путину Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и братья Аркадий и Борис Ротенберги провели переговоры с представителями американского бизнеса. Встречи проходили конфиденциально.

О чем россияне хотели договориться с представителями американского бизнеса?

Как известно, российские бизнесмены предлагали американцам реализовывать совместные проекты во многих отраслях. В частности, энергетики, редкоземельных металлов и газодобычи, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streer Journal.

Предположительно, американским бизнесменам предложили также долю:

в "Арктик СПГ-2";

в инвестиционных программах;

активов "Лукойла" и так далее.

Обратите внимание! Эти встречи не были официальными. Более того, они проводились на фоне дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.

Эти совместные проекты должны реализовываться только, если санкции против России будут сняты или хотя бы смягчены. Что известно об указанных переговорах:

Одним из ключевых направлений стали газовые концессии в Охотском море. Там уже действуют крупные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Однако российские бизнесмены предложили больше, они готовы открыть для американцев доступ к 4 дополнительным газовым участкам, которые еще не находятся в разработке.

Также обсуждали отдельно взятые производства. В частности, завод по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". Он принадлежит компании "Новатэк".

Как отреагировали американцы на предложения россиян?

Американцы заинтересовались представленными предложениями. Например, обсуждалось возвращение к газотранспортным магистралям. Заметим, что они были "парализованы" после российского вторжения в Украину.

В этих переговорах принял участие Кирилл Дмитриев. Его еще называют ключевым лоббистом Кремля в США.

Именно Дмитриев продвигал идею использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для ряда проектов:

освоение Арктики;

осуществления энергетических инвестиций и так далее.

Что известно о российских замороженных активах сейчас?