Про що росіяни хотіли домовитись із представниками американського бізнесу?
Як відомо, російські бізнесмени пропонували американцям реалізовувати спільні проєкти у багатьох галузях. Зокрема, енергетики, рідкоземельних металів та газовидобутку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streer Journal.
Імовірно, американським бізнесменам запропонували також частку:
- в "Арктик СПГ-2";
- в інвестиційних програмах;
- активів "Лукойла" і так далі.
Зверніть увагу! Ці зустрічі не були офіційними. Щобільше, вони проводились на фоні дипломатичних зусиль щодо завершення російсько-української війни.
Ці спільні проєкти мають реалізовуватись лише, якщо санкції проти Росії буде знято чи хоча б пом'якшено. Що відомо про вказані переговори:
- Одним з ключових напрямів стали газові концесії в Охотському морі. Там уже діють великі нафтогазові проєкти "Сахалін-1" і "Сахалін-2". Проте російські бізнесмени запропонували більше, вони готові відкрити для американців доступ до 4 додаткових газових ділянок, які ще не перебувають в розробці.
- Також обговорювали окремо взяті виробництва. Зокрема, завод із виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2". Він належить компанії "Новатек".
Як відреагували американці на пропозиції росіян?
Американці зацікавились представленими пропозиціями. Наприклад, обговорювалось повернення до газотранспортних магістралей. Зауважимо, що вони були "паралізовані" після російського вторгнення в Україну.
В цих переговорах взяв участь Кирил Дмітрієв. Його ще називають ключовим лобістом Кремля у США.
Саме Дмітрієв просував ідею використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для низки проєктів:
- освоєння Арктики;
- здійснення енергетичних інвестицій і так далі.
Що відомо про російські заморожені активи зараз?
Більшість заморожених російських активів перебуває в Європі. Українська влада прагне, аби ЄС задіювали ці кошти для допомоги та підтримки України. Проте Євросоюз не поспішає застосовувати заморожені російські активи таким чином.
Потрібно розуміти, що російські заморожені активи є потужною картою, яку має Євросоюз. Гальмує використання цього ресурсу Бельгія. Бельгійський уряд занепокоєний тим, що вилучення російських заморожених активів може бути порушенням міжнародного права.