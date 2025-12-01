О чем россияне хотели договориться с представителями американского бизнеса?
Как известно, российские бизнесмены предлагали американцам реализовывать совместные проекты во многих отраслях. В частности, энергетики, редкоземельных металлов и газодобычи, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streer Journal.
Предположительно, американским бизнесменам предложили также долю:
- в "Арктик СПГ-2";
- в инвестиционных программах;
- активов "Лукойла" и так далее.
Обратите внимание! Эти встречи не были официальными. Более того, они проводились на фоне дипломатических усилий по завершению российско-украинской войны.
Эти совместные проекты должны реализовываться только, если санкции против России будут сняты или хотя бы смягчены. Что известно об указанных переговорах:
- Одним из ключевых направлений стали газовые концессии в Охотском море. Там уже действуют крупные нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Однако российские бизнесмены предложили больше, они готовы открыть для американцев доступ к 4 дополнительным газовым участкам, которые еще не находятся в разработке.
- Также обсуждали отдельно взятые производства. В частности, завод по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2". Он принадлежит компании "Новатэк".
Как отреагировали американцы на предложения россиян?
Американцы заинтересовались представленными предложениями. Например, обсуждалось возвращение к газотранспортным магистралям. Заметим, что они были "парализованы" после российского вторжения в Украину.
В этих переговорах принял участие Кирилл Дмитриев. Его еще называют ключевым лоббистом Кремля в США.
Именно Дмитриев продвигал идею использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для ряда проектов:
- освоение Арктики;
- осуществления энергетических инвестиций и так далее.
Что известно о российских замороженных активах сейчас?
Большинство замороженных российских активов находится в Европе. Украинская власть стремится, чтобы ЕС задействовали эти средства для помощи и поддержки Украины. Однако Евросоюз не спешит применять замороженные российские активы таким образом.
Нужно понимать, что российские замороженные активы являются мощной картой, которую имеет Евросоюз. Тормозит использование этого ресурса Бельгия. Бельгийское правительство обеспокоено тем, что изъятие российских замороженных активов может быть нарушением международного права.