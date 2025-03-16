Які країни найдешевші для переїзду

Так дослідження гіда для експатів зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, переїзд у яку країну вважається найдешевшим, передає 24 Канал з посиланням на InterNations.

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Так найдешевше людям обходився переїзд до В'єтнаму. Інші ж позиції у цьому рейтингу мають такий вигляд:

Колумбія; Індонезія; Панама; Філіппіни; Індія; Мексика; Таїланд; Бразилія; Китай.

Автори дослідження зазначають, що понад чотири з п'яти експатів (86%) оцінюють вартість життя у В'єтнамі позитивно. Зокрема половина (50%) оцінюють його як дуже хороше.

Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі),

– йдеться у дослідженні.

Зверніть увагу! Водночас серед країн Європи найдешевше життя для іноземців можливе в Португалії та Іспанії. Вони займають 13-те і 14-те місця відповідно.

Які країни є дорогими для переїзду

Найдорожче життя експатам обходиться в Канаді. Країна займає останнє (53 місце) в рейтингу.

Так список 10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році такий:

Канада; Фінляндія; Велика Британія; Ірландія; Норвегія; Сінгапур; Нова Зеландія; Бахрейн; Туреччина; Кувейт.

Понад половину респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя у Канаді (порівняно з 30% у світі).

Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку,

– йдеться у звіті.

Важливо! Крім того, експати розповідають, що вартість життя в Канаді "шалено висока", а "піти кудись поїсти або випити – це розкіш".