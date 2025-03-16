Які країни найдешевші для переїзду
Так дослідження гіда для експатів зі штаб-квартирою у Швейцарії встановило, переїзд у яку країну вважається найдешевшим, передає 24 Канал з посиланням на InterNations.
Читайте також Україна займає одну із лідируючих позицій за показником світової благодійності
Так найдешевше людям обходився переїзд до В'єтнаму. Інші ж позиції у цьому рейтингу мають такий вигляд:
- Колумбія;
- Індонезія;
- Панама;
- Філіппіни;
- Індія;
- Мексика;
- Таїланд;
- Бразилія;
- Китай.
Автори дослідження зазначають, що понад чотири з п'яти експатів (86%) оцінюють вартість життя у В'єтнамі позитивно. Зокрема половина (50%) оцінюють його як дуже хороше.
Фактично, понад дві третини (68%) згодні з тим, що їхнього наявного доходу домогосподарства більш ніж достатньо для комфортного життя (порівняно з 41% у світі),
– йдеться у дослідженні.
Зверніть увагу! Водночас серед країн Європи найдешевше життя для іноземців можливе в Португалії та Іспанії. Вони займають 13-те і 14-те місця відповідно.
Які країни є дорогими для переїзду
Найдорожче життя експатам обходиться в Канаді. Країна займає останнє (53 місце) в рейтингу.
Так список 10 найдорожчих країн світу для експатів у 2024 році такий:
- Канада;
- Фінляндія;
- Велика Британія;
- Ірландія;
- Норвегія;
- Сінгапур;
- Нова Зеландія;
- Бахрейн;
- Туреччина;
- Кувейт.
Понад половину респондентів (53%) вважають, що наявного доходу їхніх домогосподарств недостатньо для комфортного життя у Канаді (порівняно з 30% у світі).
Темпи інфляції, можливо, сповільнилися протягом 2023 року, але експати в Канаді, як і раніше, стикаються зі зростанням цін, особливо на харчові продукти, оренду та іпотеку,
– йдеться у звіті.
Важливо! Крім того, експати розповідають, що вартість життя в Канаді "шалено висока", а "піти кудись поїсти або випити – це розкіш".