Французская компания, владеющая марками мороженого Movenpick и Haagen-Dazs, получит контрольный пакет акций (61% ) двух брендов за 3,3 миллиарда долларов, другие 39% и в дальнейшем будут принадлежать PepsiCo, как и право дистрибьюции этих товаров на территории США. Главный конкурент Coca-Cola деньги от продажи брендов потратит на укрепление своего баланса.

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PepsiCo продаст два своих бренда

Главный финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон заявил, что компания хочет сосредоточить свое внимание на развитии брендов, которые соответствуют современным тенденциям и быстрее развиваются. По его словам, "здоровее" категории демонстрируют лучшие показатели роста. В частности, Джонстон вспомнил о:

низкокалорийных и энергетических напитках,

полезных снеках,

продукции SodaStream.

PepsiCо и Coca-Cola активно меняют имидж и политику своих компаний. Оба гиганты пытаются существенно уменьшить в своем ассортименте количество продуктов с содержанием сахара. Главная причина – молодое поколение потребителей все чаще выбирает полезные для здоровья продукты. Это глобальный тренд.

Мы посмотрели на бизнес Tropicana и сказали, что "может было бы лучше, если бы этим управлял кто-то другой, например, частная инвестиционная компания, которая планирует сосредоточиться на бизнесе с меньшей маржой и более медленными темпами роста,

– добавил Джонстон

PepsiCo продаст два своих бренда PAI Partners / Фото Getty Images

Позиция PAI Partners

Партнер французской компании PAI Partners , которая управляет инвестиционными фондами с активами на 17 миллиардов долларов, Фредерик Стевенин заявил, что бренды Tropicana и Naked находятся в довольно необычной ситуации. По его словам, в условиях популяризации здорового питания эти соки стали одновременно воплощением добра и зла. Он отметил, что в течение нескольких последних лет эта категория товаров стала менее популярной из-за содержания сахара, но они имеют и полезные свойства (витамины, клетчатка).

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