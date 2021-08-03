Французская компания, владеющая марками мороженого Movenpick и Haagen-Dazs, получит контрольный пакет акций (61%) двух брендов за 3,3 миллиарда долларов, другие 39% и в дальнейшем будут принадлежать PepsiCo, как и право дистрибьюции этих товаров на территории США. Главный конкурент Coca-Cola деньги от продажи брендов потратит на укрепление своего баланса.
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PepsiCo продаст два своих бренда
Главный финансовый директор PepsiCo Хью Джонстон заявил, что компания хочет сосредоточить свое внимание на развитии брендов, которые соответствуют современным тенденциям и быстрее развиваются. По его словам, "здоровее" категории демонстрируют лучшие показатели роста. В частности, Джонстон вспомнил о:
- низкокалорийных и энергетических напитках,
- полезных снеках,
- продукции SodaStream.
PepsiCо и Coca-Cola активно меняют имидж и политику своих компаний. Оба гиганты пытаются существенно уменьшить в своем ассортименте количество продуктов с содержанием сахара. Главная причина – молодое поколение потребителей все чаще выбирает полезные для здоровья продукты. Это глобальный тренд.
Мы посмотрели на бизнес Tropicana и сказали, что "может было бы лучше, если бы этим управлял кто-то другой, например, частная инвестиционная компания, которая планирует сосредоточиться на бизнесе с меньшей маржой и более медленными темпами роста,
– добавил Джонстон
PepsiCo продаст два своих бренда PAI Partners / Фото Getty Images
Позиция PAI Partners
Партнер французской компании PAI Partners, которая управляет инвестиционными фондами с активами на 17 миллиардов долларов, Фредерик Стевенин заявил, что бренды Tropicana и Naked находятся в довольно необычной ситуации. По его словам, в условиях популяризации здорового питания эти соки стали одновременно воплощением добра и зла. Он отметил, что в течение нескольких последних лет эта категория товаров стала менее популярной из-за содержания сахара, но они имеют и полезные свойства (витамины, клетчатка).
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Однако, во время пандемии продажи соков внезапно выросли. Все потому, что люди пытались укрепить свой иммунитет с помощью продуктов, которые содержат витамин С. По мнению Стевенина, эта тенденция может стать новым импульсом рынка, а в PepsiCo убеждены, что это прекрасный момент для подписания соглашения. Согласно данным американского гиганта, чистый доход от продажи соков в 2020 году составил около 3 миллиардов долларов.