Минималка 6 тысяч: когда пенсии в Украине вырастут до невиданного максимума
- С 1 марта 2026 года в Украине должна состояться новая индексация пенсий, которая составит 12,1% и коснется почти 10 миллионов человек.
- Минимальная пенсия может достигать 6 тысяч гривен после пенсионной реформы.
В Украине должна пройти пенсионная реформа. Над ней уже работает Минсоцполитики. После проведения этих изменений, минимальная пенсия может достигать 6 тысяч гривен.
Как может вырасти минимальная пенсия в 2026 году?
Уже с 1 марта 2026 года в Украине должна состояться новая индексация, сообщил министр Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.
Что важно знать об индексации:
- Нынешний показатель индексации составит – 12,1%, отмечает Правительственный портал.
- Она коснется почти 10 миллионов человек.
Важно! Утверждение индексации стало возможным после утверждения бездефицитного бюджета Пенсионного фонда. Он на 2026 год составляет – 1,2 триллиона гривен.
В этом году предполагается, что средняя пенсия будет составлять – 6,5 тысячи гривен. При этом, 4,3 миллиона пенсионеров имеют выплату менее 6 тысяч гривен.
Именно для таких граждан и разрабатывается новая пенсионная модель. Согласно ей, пенсия будет составлять не менее 6 тысяч гривен.
Главная задача новой пенсионной системы – это ее сбалансированность. Новая система должна быть сбалансированной: на одного неработающего сейчас приходится один работающий, и это лучший показатель, чем раньше, что создает условия для успешной реформы.
Что важно знать о новой пенсионной реформе?
Реформа предусматривает изменения в самом подходе. В частности, планируется, что солидарная часть будет иметь прямую связь между взносами, которые осуществлял человек и пенсией.
К тому же специальные пенсии могут измениться. Вместо них будут – профессиональные.
Законопроект об изменениях министерство планирует внести в ВРУ в приоритетном порядке. Если он таки будет принят, минимальная пенсия досигнет 6 тысяч гривен.