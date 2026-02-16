Як може зрости мінімальна пенсія у 2026 році?

Вже з 1 березня 2026 року в Україні має відбутися нова індексація, повідомив міністр Денис Улютін під час години запитань до уряду.

Що важливо знати про індексацію:

Цьогорічний показник індексації складе – 12,1%, зазначає Урядовий портал.

Вона торкнеться майже 10 мільйонів осіб.

Важливо! Утвердження індексації стало можливим після затвердження бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду. Він на 2026 рік складає – 1,2 трильйона гривень.

Цьогоріч передбачається, що середня пенсія складатиме – 6,5 тисячі гривень. При цьому, 4,3 мільйона пенсіонерів мають виплату менш як 6 тисяч гривень.

Саме для таких громадян і розробляється нова пенсійна модель. Згідно з нею, пенсія складатиме не менш як 6 тисяч гривень.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Головна задача нової пенсійної системи – це її збалансованість. Нова система має бути збалансованою: на одного непрацюючого зараз припадає один працюючий, і це кращий показник, ніж раніше, що створює умови для успішної реформи.

Що важливо знати про нову пенсійну реформу?