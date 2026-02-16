Як може зрости мінімальна пенсія у 2026 році?
Вже з 1 березня 2026 року в Україні має відбутися нова індексація, повідомив міністр Денис Улютін під час години запитань до уряду.
Що важливо знати про індексацію:
- Цьогорічний показник індексації складе – 12,1%, зазначає Урядовий портал.
- Вона торкнеться майже 10 мільйонів осіб.
Важливо! Утвердження індексації стало можливим після затвердження бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду. Він на 2026 рік складає – 1,2 трильйона гривень.
Цьогоріч передбачається, що середня пенсія складатиме – 6,5 тисячі гривень. При цьому, 4,3 мільйона пенсіонерів мають виплату менш як 6 тисяч гривень.
Саме для таких громадян і розробляється нова пенсійна модель. Згідно з нею, пенсія складатиме не менш як 6 тисяч гривень.
Головна задача нової пенсійної системи – це її збалансованість. Нова система має бути збалансованою: на одного непрацюючого зараз припадає один працюючий, і це кращий показник, ніж раніше, що створює умови для успішної реформи.
Що важливо знати про нову пенсійну реформу?
Реформа передбачає зміни до самого підходу. Зокрема, планується, що солідарна частина матиме прямий зв'язок між внесками, які здійснювала людина та пенсією.
До того ж спеціальні пенсії можуть змінитись. Замість них будуть – професійні.
Законопроєкт про зміни міністерство планує внести до ВРУ у пріоритетному порядку. Якщо його таки буде ухвалено, мінімальна пенсія сягатиме 6 тисяч гривень.