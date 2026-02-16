Как может вырасти минимальная пенсия в 2026 году?

Уже с 1 марта 2026 года в Украине должна состояться новая индексация, сообщил министр Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

Читайте также Не хватает до пенсии: когда выгодно купить страховой стаж

Что важно знать об индексации:

Нынешний показатель индексации составит – 12,1%, отмечает Правительственный портал.

Она коснется почти 10 миллионов человек.

Важно! Утверждение индексации стало возможным после утверждения бездефицитного бюджета Пенсионного фонда. Он на 2026 год составляет – 1,2 триллиона гривен.

В этом году предполагается, что средняя пенсия будет составлять – 6,5 тысячи гривен. При этом, 4,3 миллиона пенсионеров имеют выплату менее 6 тысяч гривен.

Именно для таких граждан и разрабатывается новая пенсионная модель. Согласно ей, пенсия будет составлять не менее 6 тысяч гривен.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Главная задача новой пенсионной системы – это ее сбалансированность. Новая система должна быть сбалансированной: на одного неработающего сейчас приходится один работающий, и это лучший показатель, чем раньше, что создает условия для успешной реформы.

Что важно знать о новой пенсионной реформе?