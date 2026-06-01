1 июня, 08:51
Какая будет пенсия, если зарплата 16 тысяч гривен

Анастасия Зорик

Размер пенсии зависит от заработной платы с которой лицо платило страховые взносы. Также важную роль играет количество страхового стажа, приобретенное гражданином.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

В 2026 году для выхода на пенсию определены минимумы стажа, которые нужно приобрести, сообщает ПФУ.

Сейчас эти требования зависят от возраста:

  • если человек решил выйти на пенсию в 60 лет, ему нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
  • в 63 года минимум составляет уже – 23 года страхового стажа;
  • в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! Речь идет именно о количестве официального стажа. То есть, подтвержденного документально.

Какая будет пенсия при зарплате 16 тысяч гривен?

Расчеты проведем с учетом того, что лицо уходит на пенсию в 60 лет. То есть, ей в 2026 году ему для этого необходимо минимум – 33 года страхового стажа.

Также учтем, что доход такого человека составлял 16 тысяч гривен. А уходит на заслуженный отдых он – на общих условиях.

Если опираться на приведенные выше данные, пенсия будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.


Какая будет пенсионная выплата при зарплате 16 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты проведены через пенсионный калькулятор.

У кого из украинцев вырастет пенсия в июне 2026 года?

  • Часть украинцев получит увеличенную пенсию, начиная с июня 2026 года. Речь идет о лицах, имеющих право на доплату по возрасту. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, при условии, что их общая ежемесячная пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.

  • Размер этой доплаты зависит именно от возраста. Сейчас она варьируется в пределах 300 – 570 гривен.

  • Начисляется такая доплата автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии. То есть, обращаться для ее получения в ПФУ не нужно.