Начислят ли пенсионерам начисляют специальную доплату?

Дополнительную выплату могут получать неработающие военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Это касается не только получателей пенсии за выслугу лет, но и граждан, которым назначена пенсия по инвалидности в пределах военного пенсионного обеспечения, уточняет Закон Украины.

Обязательным условием является отсутствие официальной работы и наличие на иждивении лица, которое считается нетрудоспособным в соответствии с законодательством.

Сколько выплачивают в 2026 году?

Размер надбавки привязан к минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году за каждого нетрудоспособного иждивенца предусмотрена доплата в размере 1 297 гривен в месяц.

Таким образом, отдельные пенсионеры могут ежемесячно получать к основной пенсии более 1 000 гривен дополнительной финансовой поддержки.

При каких условиях назначают выплату?

Доплата начисляется только тогда, когда нетрудоспособный член семьи не получает других государственных выплат, в частности пенсии или отдельных видов социальной помощи.

Если человек имеет право сразу на несколько видов государственной поддержки, законодательство позволяет выбрать только одну из них.

Как оформить надбавку?

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом документов. В частности, нужно подтвердить родственные связи, факт совместного проживания и пребывания нетрудоспособного лица на иждивении пенсионера.

Именно после проверки этих данных Пенсионный фонд принимает решение о назначении дополнительной ежемесячной надбавки.

Какие еще есть доплаты для пенсионеров?

Повышенные пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан предусмотрены законодательством о социальной защите ветеранов труда и пожилых людей. Право на такие надбавки имеют:

Герои Украины;

Герои Социалистического Труда;

полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Для них установлена одна из крупнейших доплат в пенсионной системе - 200% минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году это соответствует 5 190 гривнам ежемесячно, которые выплачиваются дополнительно к основному размеру пенсии.