Что важно знать о новых 5 гривен?
Эта монета получила название "Хозяйственная юстиция Украины", сообщает НБУ.
Читайте также Официальный курс валюты на 1 июня – подорожает ли доллар в начале лета
Монета – это больше, чем просто металл, больше, чем чеканка. Это способ зафиксировать в истории те события, которые формируют государство. И сегодня НБУ вводит в обращение монету, посвященную 35-летию хозяйственной юстиции Украины – одного из фундаментов современного государства.
Какие характеристики этой монеты:
- она имеет номинал 5 гривен;
- изготовлена из нейзильбера;
- тираж – 50 000 штук.
На аверсе этой монеты изображена геометрическая форма квадрата. Это символизирует юрисдикцию, равновесие и фундаментальность. Вокруг изображены дополнительные абстрактные элементы. Эти символы обозначают внешний хаос. Общая задумка этой композиции – "стабильность в мире постоянных изменений".Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
На реверсе:
- архитектурная колонна, которая указывает на непоколебимость правовой системы;
- надпись "ОПЫТ / ДОВЕРИЕ / ДЕЙСТВИЕ", расположенная пол кругом;
- надписи "35" и "Хозяйственная юстиция Украины" – слева от колонны.
Как выглядят новые 5 гривен / Фото НБУ
Важно! Старт продаж этой монеты запланирован на 2 июня.
Что важно знать о монетах НБУ специальных серий?
НБУ регулярно создает памятные и оборотные монеты специальных выпусков. Они изготавливаются из различных материалов: драгоценных и недрагоценных металлов.
Эти монеты имеют очень разную ценность. В частности, все зависит от дизайна, состояния экземпляра и тиража. Их выгоднее реализовывать именно среди нумизматов. Потому что при стандартных расчетах, цена этой монеты соответствует номиналу.