Выплата меньше, чем рассчитываешь: какая пенсия при стаже 36 лет

Чтобы выйти на пенсию, человек должен накопить достаточный стаж. Кроме того, этот показатель влияет на размер пенсионных выплат. Какой будет пенсия при стаже 36 лет, рассказываем далее.

Каков размер пенсии при стаже 36 лет?

При стаже 36 лет человек может выйти на пенсию в 2026 году, сообщает 24 Канал.

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Нужно понимать, что минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет в настоящее время составляет 33 года, сообщает Пенсионный фонд. Соответственно, проведем расчеты с учетом следующих факторов:

у человека 36 лет стажа;

он выходит на пенсию на общих условиях;

выходит на заслуженный отдых в 60 лет.

Доход, который учтем при определении пенсии – 15 тысяч гривен. Расчеты проведем с помощью пенсионного калькулятора.

При указанных условиях пенсия составит ориентировочно 6 тысяч гривен.



Какой будет пенсия при зарплате 15 тысяч и стаже 36 лет / Скриншот пенсионного калькулятора

Напомним, требования к количеству стажа зависят именно от возраста человека. В настоящее время, чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа, в 65 – 15 лет. К 2028 году минимальные требования изменятся. Они увеличатся именно для выхода на заслуженный отдых в 60 и 63 года. А вот для 65 лет минимальное значение пока не повысят.