Кому необходимо пройти идентификацию в 2026 году

Существует отдельная категория пенсионеров, на которых распространяется это требование и до какого срока им необходимо подтвердить свою личность, сообщили в ПФУ.

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Обязательная физическая идентификация касается всех пенсионеров, которые временно проживают за пределами Украины, но продолжают получать украинскую пенсию. Это требование предусмотрено статьей 47-1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пройти идентификацию необходимо до 31 декабря каждого календарного года. То есть :

пенсионеры, прошедшие идентификацию в 2025 году, продолжают получать пенсию в 2026 году;

если человек хочет и в дальнейшем получать выплаты в 2027 году, пройти идентификацию нужно уже в течение 2026 года.

В настоящее время эта процедура также является обязательной для пенсионеров, находящихся на временно оккупированных территориях. После успешного подтверждения личности выплаты продолжают поступать в обычном режиме.

Пенсионная идентификация: что важно знать

Физическая идентификация – это процедура подтверждения личности пенсионера. Она необходима для того, чтобы Пенсионный фонд убедился: пенсионные средства получает именно тот человек, которому они предназначены. Пройти идентификацию можно несколькими способами:

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; Удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда и другие доступные онлайн-сервисы.

Если не пройти идентификацию до 31 декабря, выплату украинской пенсии могут приостановить.