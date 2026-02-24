Укр Рус
24 февраля, 08:05
Именно в этих областях живут самые богатые пенсионеры Украины: вы будете поражены

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • По состоянию на 1 января 2026 года, средняя пенсия в Украине составляла 6 544,62 гривны, растет за год почти на 13%.
  • Самые высокие средние пенсионные выплаты зафиксированы в Киеве - 8 981 гривны, тогда как в Тернопольской области самые низкие - 5 063 гривны.

По состоянию на 1 января 2026 года, размер средней пенсии в Украине достиг 6 544,62 гривны. Всего в Украине есть 10,2 миллиона пенсионеров, 2,8 миллиона из них продолжают работать.

Как изменились пенсии в Украине?

Как показывает статистика, за год средняя пенсия в Украине выросла почти на 13%, сообщает "Опендатабот".

Какие пенсии имеют украинцы сейчас:

  • пенсию до 3 тысяч гривен, по состоянию на 1 января 2026 года, получали примерно – 3,68% лиц;
  • от 3 001 – до 4 000 гривен – 31,06%;
  • от 4 001 – до 5 000 гривен – 20,21%;
  • от 5 001 – до 10 000 гривен – 29,64%;
  • от 10 000 гривен – 15,41%, сообщает ПФУ.

В каких областях самые большие выплаты?

Сейчас, самые высокие средние пенсионные выплаты, как и всегда в Киеве. Там этот показатель достигает 8 981 гривны.

Также высокие выплаты в таких областях:

  • Донецкая область – средняя пенсия, по состоянию на 1 января 2026 года, зафиксирована на уровне – 8 007 гривны;
  • Луганская область – 7 481 гривны;
  • Днепропетровская область – 7 269 гривны;
  • Киевская область – 6 927 гривны.

В то же время есть регионы, где пенсии самые низкие:

  • Тернопольская область – 5 063 гривны;
  • Черновицкая область – 5 239 гривны;
  • Закарпатская область – 5 310 гривны;
  • Херсонская область – 5 541 гривны.

Что важно знать пенсионерам сейчас?

  • В некоторых регионах Украины в прошлом году ощутимо выросли пенсии. Например, за 2025 в Ровенской области увеличились пенсионные выплаты на 24%. А на Волыни прирост составил 20%.

  • Индексация пенсий в этом году запланирована. Она будет происходить с 1 марта. В результате этой процедуры, вырастут выплаты большинства граждан. Сейчас уже известен показатель индексации, он составит – 12,1%.