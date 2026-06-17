Какой будет пенсия при стаже 47 лет

Размер пенсии зависит от многих факторов. В частности, от имеющегося страхового стажа. Кроме того, чрезвычайно важную роль играет сумма официального дохода человека.

Хватит ли 47 лет стажа, чтобы выйти на пенсию?

Чтобы выйти на пенсию, человек должен накопить достаточный стаж, сообщает ПФУ.

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Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, сейчас необходимо иметь минимум 33 года стажа. Соответственно, 47 лет достаточно, чтобы выйти на пенсию в этом возрасте.

Также при расчетах учтём, что:

человек выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

его доход составлял 10 тысяч гривен.

Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором. Если опираться на приведенные выше данные, пенсия в 60 лет при стаже 47 лет составит ориентировочно 5,4 тысячи гривен.



Какова пенсия при стаже 47 лет в 2026 году / Скриншот пенсионного калькулятора

Что важно знать о страховом стаже в Украине?