Чи вистачить 47 років стажу, щоб піти на пенсію?

Аби вийти на пенсію, особа має набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.

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Для того щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, нині треба мати мінімум – 33 роки стажу. Відповідно, 47 років достатньо, аби піти на пенсію в цьому віці.

Також при розрахунках врахуємо, що:

особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід 10 тисяч гривень.

Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор. Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія в 60 років при стажі 47 років складе орієнтовно – 5,4 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 47 років у 2026 році / Скриншот пенсійний калькулятор

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