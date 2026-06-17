Чи вистачить 47 років стажу, щоб піти на пенсію?
Аби вийти на пенсію, особа має набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.
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Для того щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, нині треба мати мінімум – 33 роки стажу. Відповідно, 47 років достатньо, аби піти на пенсію в цьому віці.
Також при розрахунках врахуємо, що:24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- особа йде на заслужений відпочинок на загальних умовах;
- мала дохід 10 тисяч гривень.
Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор. Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія в 60 років при стажі 47 років складе орієнтовно – 5,4 тисячі гривень.
Яка пенсія при стажі 47 років у 2026 році / Скриншот пенсійний калькулятор
Що важливо знати про страховий стаж в Україні?
- Для іншого віку, при виході на пенсію, потрібно також мати визначену кількість стажу. Станом на 2026 рік, мінімум для 63 років – 23 роки страхового стажу, 65 років – 15 років стажу.
- Стаж зараховується нерівномірно. Є випадки, коли він подвоюється. Так відбувається для чітко визначених категорій осіб. Наприклад, тих, хто працював в особливо небезпечних умовах.