Хватит ли 47 лет стажа, чтобы выйти на пенсию?
Чтобы выйти на пенсию, человек должен накопить достаточный стаж, сообщает ПФУ.
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Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, сейчас необходимо иметь минимум 33 года стажа. Соответственно, 47 лет достаточно, чтобы выйти на пенсию в этом возрасте.
Также при расчетах учтём, что:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- человек выходит на заслуженный отдых на общих условиях;
- его доход составлял 10 тысяч гривен.
Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором. Если опираться на приведенные выше данные, пенсия в 60 лет при стаже 47 лет составит ориентировочно 5,4 тысячи гривен.
Какова пенсия при стаже 47 лет в 2026 году / Скриншот пенсионного калькулятора
Что важно знать о страховом стаже в Украине?
- Для других возрастов при выходе на пенсию также необходимо иметь определенный стаж. По состоянию на 2026 год, минимум в 63 года составляет 23 года, а в 65 лет — 15 лет.
- Стаж засчитывается неравномерно. Есть случаи, когда он удваивается. Так происходит для четко определенных категорий лиц. Например, тех, кто работал в особо опасных условиях.