Хватит ли 47 лет стажа, чтобы выйти на пенсию?

Чтобы выйти на пенсию, человек должен накопить достаточный стаж, сообщает ПФУ.

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Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, сейчас необходимо иметь минимум 33 года стажа. Соответственно, 47 лет достаточно, чтобы выйти на пенсию в этом возрасте.

Также при расчетах учтём, что:

человек выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

его доход составлял 10 тысяч гривен.

Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором. Если опираться на приведенные выше данные, пенсия в 60 лет при стаже 47 лет составит ориентировочно 5,4 тысячи гривен.



Какова пенсия при стаже 47 лет в 2026 году / Скриншот пенсионного калькулятора

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