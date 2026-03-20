Какая будет пенсия в 60, если зарплата 20 тысяч гривен

На размер пенсии влияет доход, который имел человек. Также играет роль количество приобретенного стажа. Каким будет размер пенсии, если имел зарплату 20 тысяч гривен, рассказываем далее.

Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас, чтобы выйти на пенсию нужно:

если человеку 60 лет , он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа;

, он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа; 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;

– не менее 23 лет страхового стажа; 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой размер пенсии в 60 при доходе 20 тысяч гривен?

Рассмотрим ситуацию, где лицо приобрело минимум, который необходим для выхода на пенсию в 60 лет. То есть – 33 года стажа.

К тому же такой человек:

имел доход 20 тысяч гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

В таком случае, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 7,2 тысячи гривен.



Размер пенсии при доходе 20 тысяч гривен в 60 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

