Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь стаж 25 лет

Сейчас, чтобы выйти на пенсию нужно:

  • если человеку 60 лет, он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа;
  • 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;
  • 65 лет 15 лет страхового стажа.

Какой размер пенсии в 60 при доходе 20 тысяч гривен?

Рассмотрим ситуацию, где лицо приобрело минимум, который необходим для выхода на пенсию в 60 лет. То есть – 33 года стажа.

К тому же такой человек:

  • имел доход 20 тысяч гривен;
  • выходит на пенсию на общих условиях.

В таком случае, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 7,2 тысячи гривен.


Размер пенсии при доходе 20 тысяч гривен в 60 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще должны знать украинцы о пенсии сейчас?

  • В общее количество стажа засчитывается только время официальной работы. По состоянию на сейчас, это периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должен вносить работодатель.

  • Увеличить количество стажа можно, докупив его. Один месяц "стоит" 22% от минимальной заработной платы в Украине – 1 902,34 гривны в месяц. То есть, год – 22 828,08 гривны.

  • Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Также граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог, при условии, что их участок соответствует определенным лимитам.