Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Какая будет пенсия, если имеешь стаж 25 лет

Сейчас, чтобы выйти на пенсию нужно:

если человеку 60 лет , он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа;

, он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа; 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;

– не менее 23 лет страхового стажа; 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой размер пенсии в 60 при доходе 20 тысяч гривен?

Рассмотрим ситуацию, где лицо приобрело минимум, который необходим для выхода на пенсию в 60 лет. То есть – 33 года стажа.

К тому же такой человек:

имел доход 20 тысяч гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

В таком случае, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 7,2 тысячи гривен.



Размер пенсии при доходе 20 тысяч гривен в 60 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще должны знать украинцы о пенсии сейчас?