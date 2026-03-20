Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
В 2026 году минимумы для выхода на заслуженный отдых изменились, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас, чтобы выйти на пенсию нужно:
- если человеку 60 лет, он должен приобрести – не менее 33 лет страхового стажа;
- 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;
- 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какой размер пенсии в 60 при доходе 20 тысяч гривен?
Рассмотрим ситуацию, где лицо приобрело минимум, который необходим для выхода на пенсию в 60 лет. То есть – 33 года стажа.
К тому же такой человек:
- имел доход 20 тысяч гривен;
- выходит на пенсию на общих условиях.
В таком случае, в 60 лет пенсия будет составлять примерно – 7,2 тысячи гривен.
Размер пенсии при доходе 20 тысяч гривен в 60 лет
Важно! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще должны знать украинцы о пенсии сейчас?
В общее количество стажа засчитывается только время официальной работы. По состоянию на сейчас, это периоды, за которые уплачен ЕСВ. Эти взносы должен вносить работодатель.
Увеличить количество стажа можно, докупив его. Один месяц "стоит" 22% от минимальной заработной платы в Украине – 1 902,34 гривны в месяц. То есть, год – 22 828,08 гривны.
Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. Также граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог, при условии, что их участок соответствует определенным лимитам.