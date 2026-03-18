Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Количество стажа влияет на время выхода на заслуженный отдых, сообщает Пенсионный фонд.

По состоянию на 2026 год, минимумы для того, чтобы уйти на пенсию такие:

если лицо достигло 60 лет, ему нужно иметь – не менее 33 лет страхового стажа;

63 года – минимум 23 года стажа;

65 лет – 15 лет стажа.

Какая пенсия при 25 годах стажа?

При 25 годах стажа, уйти на пенсию как можно раньше можно в 63 года. Кроме этого, при расчетах также учтем следующие факторы:

лицо выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход – 10 тысяч гривен.

Если учитывать указанные условия, пенсия человека в 63 года будет составлять ориентировочно – 2,7 тысячи гривен.



Какая пенсия при 25 годах стажа и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

В то же время в реальности выплата будет больше. Ведь ПФУ "дотянет" ее до установленного в Украине минимального значения. В этом случае оно составляет – 3 406 гривен. Именно такая минимальная выплата установлена по состоянию на 2026 год, сообщает Пенсионный фонд.

