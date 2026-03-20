Яка кількість стажу потрібна, щоб вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, аби вийти на пенсію потрібно:

  • якщо особі 60 років, вона має набути – не менш як 33 роки страхового стажу;
  • 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;
  • 65 років 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії в 60 при доході 20 тисяч гривень?

Розглянемо ситуацію, де особа набула мінімум, який необхідний для виходу на пенсію у 60 років. Тобто – 33 роки стажу.

До того ж така людина:

  • мала дохід 20 тисяч гривень;
  • виходить на пенсію на загальних умовах.

В такому випадку, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 7,2 тисячі гривень.


Розмір пенсії при доході 20 тисяч гривень в 60 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще мають знати українці про пенсію зараз?

  • В загальну кількість стажу зараховується лише час офіційної роботи. Станом на зараз, це періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески має вносити роботодавець.

  • Збільшити кількість стажу можна, докупивши його. Один місяць "коштує" 22% від мінімальної заробітної плати в Україні – 1 902,34 гривні на місяць. Себто, рік – 22 828,08 гривень.

  • Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Також громадяни, що вийшли на пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок, за умови – що їхня ділянка відповідає визначеним лімітам.