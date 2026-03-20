Яка кількість стажу потрібна, щоб вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, аби вийти на пенсію потрібно:

якщо особі 60 років , вона має набути – не менш як 33 роки страхового стажу;

, вона має набути – не менш як 33 роки страхового стажу; 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;

– щонайменше 23 роки страхового стажу; 65 років – 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії в 60 при доході 20 тисяч гривень?

Розглянемо ситуацію, де особа набула мінімум, який необхідний для виходу на пенсію у 60 років. Тобто – 33 роки стажу.

До того ж така людина:

мала дохід 20 тисяч гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

В такому випадку, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 7,2 тисячі гривень.



Розмір пенсії при доході 20 тисяч гривень в 60 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

