Какая будет пенсия, если имеешь стаж 28 лет

Количество стажа влияет на размер пенсии. Также этот показатель является определяющим для даты выхода на заслуженный отдых. Какая будет пенсия при стаже 28 лет, рассказываем далее.

Сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

Для выхода на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимальный показатель зависит именно от возраста, сообщает ПФУ.

По состоянию на 2026 год, требования следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет , сейчас нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа;

, сейчас нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа; для выхода на заслуженный отдых в 63 года , минимум – 23 года страхового стажа;

, минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какой будет размер пенсии при стаже 28 лет?

Имея 28 лет стажа, сейчас лицо может уйти на пенсию в 63 года. При расчетах также учтем, что:

такое лицо имело доход 15 тысяч гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Если опираться на данные, приведенные выше, пенсионная выплата будет составлять примерно – 4,6 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если проработал 28 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще должны знать пенсионеры о стаже?