Какой стаж надо иметь, чтобы получить пенсию по инвалидности

Украинцы, которые имеют инвалидность, могут рассчитывать на специальную пенсию. Для получения этой выплаты, граждане обязаны приобрести достаточно стажа. Какое это количество, рассказываем далее.

Сколько стажа надо для назначения пенсии по инвалидности?

Для назначения пенсии по инвалидности, нужно приобрести от 1 до 15 лет стажа, сообщает ПФУ.

Точные требования зависят от:

количества стажа;

группы инвалидности.

Сейчас для лиц с I группой инвалидности, нужно иметь от 1 до 10 лет для назначения пенсии. Для II и III групп требования от 1 до 14 лет страхового стажа.

Лица, признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа,

– указывает ПФУ.

Как определяется пенсия по инвалидности сейчас?

Пенсия по инвалидности зависит от возрастной. Сейчас это соотношение такое:

граждане с инвалидностью I группы должны получать 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%, сообщает ПФУ.

К тому же размер пенсии по инвалидности зависит от обстоятельств ее приобретения.

Важно! Группа инвалидности может быть со временем изменена

Если при повторном осмотре лицу с инвалидностью установлена другая группа (подгруппа) инвалидности, размер пенсии, продленной в соответствии с настоящим пунктом, пересматривается с месяца, следующего за месяцем поступления заключения медико-социальной экспертизы в территориальный орган Пенсионного фонда,

– сообщает ПФУ.

Что еще важно знать о назначении пенсии по инвалидности?