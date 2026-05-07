Скільки стажу треба для призначення пенсії по інвалідності?

Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно набути від 1 до 15 років стажу, повідомляє ПФУ.

Точні вимоги залежать від:

кількості стажу;

групи інвалідності.

Наразі для осіб з I групою інвалідності, потрібно мати від 1 до 10 років для призначення пенсії. Для II та III груп вимоги від 1 до 14 років страхового стажу.

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу,

– вказує ПФУ.

Як визначається пенсія по інвалідності зараз?

Пенсія по інвалідності залежить від вікової. Наразі це співвідношення таке:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%, повідомляє ПФУ.

До того ж розмір пенсії по інвалідності залежить від обставин її набуття.

Важливо! Група інвалідності може бути з часом змінена

Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду,

– повідомляє ПФУ.

Що ще важливо знати про призначення пенсії по інвалідності?