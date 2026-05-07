Скільки стажу треба для призначення пенсії по інвалідності?
Для призначення пенсії по інвалідності, потрібно набути від 1 до 15 років стажу, повідомляє ПФУ.
Читайте також Яка буде пенсія, якщо є 19 років стажу
Точні вимоги залежать від:
- кількості стажу;
- групи інвалідності.
Наразі для осіб з I групою інвалідності, потрібно мати від 1 до 10 років для призначення пенсії. Для II та III груп вимоги від 1 до 14 років страхового стажу.
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу,
– вказує ПФУ.
Як визначається пенсія по інвалідності зараз?
Пенсія по інвалідності залежить від вікової. Наразі це співвідношення таке:
- громадяни з інвалідністю I групи мають отримувати 100% пенсії за віком;
- з інвалідністю II групи – 90%;
- з інвалідністю III групи – 50%, повідомляє ПФУ.
До того ж розмір пенсії по інвалідності залежить від обставин її набуття.
Важливо! Група інвалідності може бути з часом змінена
Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду,
– повідомляє ПФУ.
Що ще важливо знати про призначення пенсії по інвалідності?
При обчисленні пенсії за віком, у цьому випадку, зараховується не лише набутий страховий стаж. Також у цей період враховується час із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Час призначення пенсії по інвалідності залежить від дати звернення. Якщо подати заяву не пізніше ніж за 3 місяці дня встановлення інвалідності, то виплата призначається дня встановлення інвалідності. Але можлива і інша ситуація. Якщо заява подана пізніше ніж за 3 місяці, то пенсія призначається з дня звернення.