Реально ли уйти на пенсию, имея 19 лет стажа?
Сейчас уйти на пенсию, имея 19 лет стажа реально, сообщает ПФУ.
Читайте также Можно ли увеличить пенсию, если продолжить работать
Дело в том, что, чтобы уйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа. В этом году эти требования следующие:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года необходимо уже минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Эти требования со временем будут меняться. Согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", они ежегодно будут расти. Речь идет именно о показателях для выхода на пенсию в 60 и 63 года.
Какая будет пенсия при 19 годах стажа?
Для того чтобы провести расчеты, учтем следующие факторы:
- доход лица составлял – 10 тысяч гривен;
- человек имеет стаж 19 лет, соответственно, может выйти на пенсию только в 65;
- гражданин идет на пенсию на общих условиях;
- все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.
С учетом всех приведенных данных, пенсия должна составлять – 2,3 тысячи гривен. Однако в реальности ситуация несколько иная.
Какая пенсия при стаже 19 лет и зарплате 10 тысяч/ Скриншот Пенсионный калькулятор
Дело в том, что, когда пенсия не достигает определенного минимума, ее искусственно дотягивают. В этом случае, до уровня – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.
Что должны знать пенсионеры сейчас?
Пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Также эта льгота распространяется на поезда пригородного сообщения.
В 2027 году будут изменены требования к количеству стажа, которое нужно приобрести, чтобы выйти на пенсию. Речь идет именно о показателях для 60 и 63 лет. Более того, они будут расти до 2028 года. В 2027 году минимум для 60 лет уже будет составлять – 34 года стажа, 63 лет – 24 года стажа.