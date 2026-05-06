Реально ли уйти на пенсию, имея 19 лет стажа?

Сейчас уйти на пенсию, имея 19 лет стажа реально, сообщает ПФУ.

Дело в том, что, чтобы уйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа. В этом году эти требования следующие:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет , нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года необходимо уже минимум – 23 года страхового стажа;

необходимо уже минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Эти требования со временем будут меняться. Согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", они ежегодно будут расти. Речь идет именно о показателях для выхода на пенсию в 60 и 63 года.

Какая будет пенсия при 19 годах стажа?

Для того чтобы провести расчеты, учтем следующие факторы:

доход лица составлял – 10 тысяч гривен;

человек имеет стаж 19 лет, соответственно, может выйти на пенсию только в 65;

гражданин идет на пенсию на общих условиях;

все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

С учетом всех приведенных данных, пенсия должна составлять – 2,3 тысячи гривен. Однако в реальности ситуация несколько иная.



Какая пенсия при стаже 19 лет и зарплате 10 тысяч

Дело в том, что, когда пенсия не достигает определенного минимума, ее искусственно дотягивают. В этом случае, до уровня – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

