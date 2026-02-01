Выплаты по инвалидности в феврале: какие суммы получат украинцы
- Размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от группы инвалидности и страхового стажа.
- Пенсия для I группы выплачивается в полном объеме, для II группы – 90%, а для III группы – 50% от пенсии по возрасту.
Многие украинцы не учитывают, что пенсия по инвалидности может отличаться даже при одинаковом страховом стаже, ведь на ее размер влияют дополнительные факторы. В то же время в 2026 году изменение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц сказалось на выплатах части получателей.
Как рассчитывается пенсия в зависимости от группы инвалидности?
В 2026 году пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью формируется по четкому алгоритму, который учитывает причину потери трудоспособности, группу инвалидности и наличие страхового стажа.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, пенсия назначается людям, которые потеряли трудоспособность вследствие заболевания, травмы, не связанной с работой, или имеют инвалидность с детства.
Одним из ключевых критериев является страховой стаж: в зависимости от возраста и установленной группы инвалидности он может колебаться от 1 до 15 лет. Именно от этого показателя вместе с расчетной пенсией по возрасту зависит конечная сумма выплаты.
Пенсия по инвалидности определяется как доля от пенсии по возрасту:
- для I группы – в полном объеме 100%;
- для II группы – в размере 90%;
- для III группы – на уровне 50%.
То есть даже при одинаковом стаже выплаты могут существенно отличаться в зависимости от группы инвалидности.
Если стажа не хватает: какие выплаты назначают вместо пенсии?
Как подать заявление и сколько ждать решения?
Оформление пенсии или социальной помощи возможно как оффлайн, так и дистанционно. Заявление принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда, через почту, уполномоченное лицо или онлайн через электронные сервисы ПФУ или государственные порталы.
Для рассмотрения заявления необходимо подать документы, подтверждающие личность, инвалидность, страховой стаж и, при необходимости, специальный статус. В случае электронного обращения достаточно загрузить сканкопии документов и выбрать способ получения средств.
Решение о назначении выплаты обычно принимается в течение до 10 календарных дней.